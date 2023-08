Tragedia in spiaggia. Panico tra i bagnanti non appena udite le grida provenire dall’acqua. Due ragazzine stavano nuotando quando hanno lanciato l’allarme. Stando a quanto si apprende, il mare era mosso e le due giovanissime erano a rischio annegamento quando un uomo di 60 anni è andato in loro soccorso tuffandosi. Salve le due ragazzine, ma l’uomo non ce l’ha fatta. La vicenda è avvenuta presso il lido di Latina nella spiaggia libera. Sul posto immediato l’arrivo dei soccorsi, ma nulla è valso a salvare la vita all’uomo dal cuore grande.

Uomo muore a 60 anni in spiaggia. La tragedia è avvenuta intorno alle 17 sulla spiaggia libera di Latina, tra il quinto chiosco e il camping di Rio Martino. Un uomo di 60 anni, come altri, si trovava sulla spiaggia quando dall’acqua ha udito le urla di due ragazzine che chiedevano aiuto. Le due giovanissime non riuscivano ad avvicinarsi alla riva, motivo che avrebbe spinto l’uomo a tuffarsi e prestare soccorso.

Leggi anche: Tragedia in vacanza, Matteo trovato morto dalla moglie sul balcone: aveva 44 anni





Uomo muore a 60 anni in spiaggia: è riuscito a salvare la vita a due ragazzine che stavano annegando

Un cuore grande, immenso, quello del 60enne che è riuscito a condurre a riva le due ragazzine. Ma tutto questo lo ha pagato con la propria stessa vita. Purtroppo per il 60enne nulla da fare: l’uomo è crollato sul bagnasciuga e ha chiuso per sempre i suoi occhi. Resosi conto della situazione, il bagnino ha chiamato i soccorsi, che hanno raggiunto la spiaggia nel giro di pochi minuti. Sul posto l’eliambulanza del 118, i personale medico sanitario e i carabinieri.

Numerosa la folla di bagnanti che ha assistito alla drammatica scena. Stando alle prime ipotesi avanzate, l’uomo avrebbe accusato un improvviso malore, ma sono in corso i necessari approfondimenti per determinare la causa effettivo del decesso. E nell’arco della stessa giornata si è consumata un’altra tragedia a Termoli.

A essere colpito da un improvviso malore, un uomo di 70 anni, originario di San Severo ma residente a Termoli. L’uomo era intento a fare un bagno quando ha lanciato l’allarme. Immediato l’intervento dei bagnini che lo hanno riportato a riva. Tentativi vani di rianimazione anche con l’uso di defibrillatore. Inutile l’arrivo della Misericordia sul posto. Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sconforto tra i bagnanti che hanno assistito alla scena.: l’uomo, riporta TermoliOnline.it, è deceduto alle 11:42.