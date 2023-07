Tragedia in piscina sotto gli occhi dei genitori. Doveva essere una giornata di svago per la famiglia residente a Rozzano in provincia di Milano, ma purtroppo non è andata così. Nella piscina di Battuda, in provincia di Pavia, si è consumata una vera e propria tragedia. La bambina di appena 7 anni stava giocando in piscina quando all’improvviso è finita sotto uno dei gonfiabili. Il bagnino ha provato a prestare soccorso, ma per la piccola nulla da fare.

Bambina di 7 anni annega in piscina, il dramma sotto gli occhi dei genitori. Da non crederci, eppure purtroppo è avvenuto davvero. La famiglia si trovava in piscina quando è avvenuta la tragedia che ha strappato via per sempre la bimba dall’abbraccio dei propri cari. La piccola è rimasta incastrata sotto i gonfiabili della piscina e non è riuscita a risalire in superficie.

Purtroppo neanche il soccorso del bagnino è valso a salvarle la vita. Dopo diverse manovra di rianimazione, la bambina è stata trasferita d’urgenza presso il reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia. Non appena resosi conto della situazione, i medici hanno fatto di tutto per riportare la bimba in vita, ma le condizioni sono apparse gravi fin da subito. La bambina di appena 7 anni ha chiuso per sempre i suoi occhi nel pomeriggio.

Al contempo, anche le pattuglie dei carabinieri hanno raggiunto la piscina. Qui gli investigatori hanno provato ad acquisire quante più informazioni possibili per riuscire a fare luce sul caso. Tra queste, anche l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Inevitabile adesso provare a comprendere le responsabilità coinvolte nella tragedia.

Si dovrà infatti accertare se la bambina è stata vittima di un improvviso malore oppure se la tragedia si sarebbe potuta evitare. Le indagini sono ancora in corso, ma ciò che resta purtroppo irrecuparabile è il dolore in cui versa l’intera famiglia della vittima, che nel giro di poco tempo non è più potuta tornare nel caldo abbraccio di mamma e papà.