Incidente stradale sull’autostrada A4 Venezia Torino, all’altezza di Mesero, in provincia di Milano. La follia si è scatenata intorno alle 19:30, quando un giovane, probabilmente in compagnia di una donna, ha viaggiato per diversi chilometri contromano sulla carreggiata. Il veicolo è sfrecciato in direzione Arluno, e poi si è scontrato frontalmente con un’altra auto.

A quel punto l’uomo alla guida del mezzo è uscito e ha costretto il conducente di una terza vettura a cedergli il suo mezzo. L’uomo è quindi salito a bordo dell’auto rubata ed è scappato in compagnia della ragazza.

Guida contromano sull’A4, si scontra con un’auto e poi scappa

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale. Fortunatamente si registrano solo feriti lievi, uno dei quali è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Magenta. A rimanere coinvolte nello scontro quattro persone.

Ferite una ragazza di 27 anni, due donne di 38 e 49 anni e un uomo di 37. Come ricostruisce il telegiornale regionale TGR Lombardia, dopo lo schianto gli automobilisti che transitavano sull’autostrada A4 Venezia Torino, all’altezza di Mesero, hanno immediatamente chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti li operatori del 118 con le ambulanze e un’automedica, vigili del fuoco e l’Ats Torino. I feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo. Durante le operazioni di soccorso sono state segnalate sono state segnalate alcune code nel tratto di strada dell’A4 Torino-Milano all’ingresso dello svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano.