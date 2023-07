La prima chiamata ai vigili del fuoco è arrivata alle 23.29 di domenica sera. Lunghi minuti di paura all‘interno dello scalo italiano, invaso da un intenso fumo sviluppato dalle fiamme. Scene di panico con i passeggeri e il personale aeroportuale che hanno abbandonato di corsa l’aeroporto. Urla, pianti e paura nelle persone che all’inizio non avevano capito cosa stesse accadendo.

I passeggeri sono stati spinti all’esterno dell’aeroporto da personale della sicurezza che urlava “fuori, fuori tutti”. Fortunatamente non sono stati registrati feriti gravi, solo qualche persona intossicata dal fumo e sotto choc. “Ringraziamo vigili del fuoco, enti di Stato, primo soccorso e comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente”, si legge sul canale Twitter dell’Aeroporto.

Incendio all’aeroporto di Catania, voli sospesi fino al 19 luglio

I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte a Catania per spegnere l’incendio divampato all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. I voli sono sospesi fino alle 14 di mercoledì 19 luglio. La conferma è arrivata con una nota la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, cosa che ovviamente porterà giorni di disagi per migliaia e migliaia di vacanzieri e residenti che in questo periodo estivo si trovano a trascorrere le vacanze in Sicilia.

“Ad un certo punto hanno tutti iniziato a correre via e gridare” ha raccontato una persona presente all’interno dell’aeroporto contattata dal sito di informazione newsicilia.it. “Tutti scappavano, spingevano e piangevano. Il mio primo pensiero è stato che qualcuno avesse uscito una pistola. Poi le urla: ‘fuori, fuori, fuori’. Siamo tutti usciti fuori e in poco tempo una nube di fumo nero ha coperto la struttura, poi è saltata la luce”, ha detto ancora il testimone oculare.

#Catania Incendio nell'aeroporto Vincenzo Bellini. Le fiamme, domante dai @vigilidelfuoco, sono divampate nella notte. Non ci sono feriti. Le operazioni di volo sospese fino alle 14 di mercoledì 19 luglio.

Di @valeriariccioni #GR1 pic.twitter.com/tR5aDaMJ4h — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 17, 2023

Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha pubblicato un post su Facebook chiedendo la massima diffusione: “A causa dei fumi e delle polveri provocate da un incendio subito domato, l’aeroporto di Catania rimarrà chiuso. Si invitano i passeggeri a contattare le compagnie aeree e a non venire a Fontanarossa per gli intuibili gravi disagi alla circolazione. Chiedo la cortesia di condividere questo messaggio perché raggiunga il maggior numero di persone”.