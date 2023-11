Terribile incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 29 novembre, sulla strada Nuova Estense, che collega i comuni dell’Appennino modenese con il capoluogo. Le vittime sono Paolo Preci, 59 anni, residente a Lama Mocogno, la madre Maria Goldoni, 83 anni residente a Modena e un amico 73 enne dei due, Umberto Sala, anche lui del capoluogo, storico volontario della Croce Blu, viveva in via Berengario. Un bilancio pesantissimo quello dell’ennesima tragedia sulle strade, avvenuto nel comune di Serramazzoni, in provincia di Modena.

Come detto, tre persone hanno perso la vita dopo lo schianto dell’auto sulla quale viaggiavano con un mezzo pesante. La tragedia è avvenuta intorno alle 14,15. La Dacia Duster, sulla quale viaggiavano le tre vittime, stava percorrendo la strada Nuova Estense in direzione Modena, quando per causa ancora in fase di accertamento da arte delle forse dell’ordine, l’auto avrebbe sbandato finendo sulla corsia opposta, dove stava transitando un tir che si dirigeva verso il distretto ceramico di Pavullo, sull’Appennino modenese.

Incidente sulla Nuova Estense. Auto si schianta contro un camion. Tre morti

Lo schianto tra l’auto e il mezzo pesante – di proprietà della ditta Gazzetti – si è verificato poco dopo il viadotto Malandrone. L’impatto è stato devastante, con l’auto accartocciata stesso contro la motrice del mezzo pesante. Alla guida del suv c’era Paolo Preci, 59 anni, l’amico seduto di fianco come passeggero e la madre si trovava nel sedile posteriore. Per i tre, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Sul luogo della tragedia anche l’assessore comunale di Pavullo, uno dei primi a prestare soccorso alle vittime, sotto choc dopo aver assistito all’incidente stradale.

“Ho visto due persone all’interno dell’auto – ha raccontato al Resto del Carlino – purtroppo era chiaro che non erano più in vita mentre il terzo respirava ancora; era stato sbalzato fuori dall’abitacolo e si trovava tra l’auto e il guardrail; ho chiamato subito il 118”. Trasportato all’ospedale di Baggiovara il conducente del camion, un moldavo di 62 anni. L’uomo non in pericolo di vita.

Come scrive Il Resto del Carlino, “l’amministrazione di Pavullo, per voce del sindaco Davide Venturelli, esprime cordoglio alle famiglie delle vittime e sottolinea quanto sia importante da un lato lavorare per la messa in sicurezza dell’Estense, dall’altro la necessità di potenziare gli organici delle forze dell’ordine”.