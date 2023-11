Grave incidente questa mattina (mercoledì 29 novembre) a Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno), lungo la SP 311, in via Cristoforo Colombo. Per cause ancora da accertare l’auto guidata da una donna incinta al settimo mese di gravidanza è uscita di strada e si è cappottata, finendo in una cunetta. La Campania è una delle regioni in cui più alto è il tasso di incidenti stradali. L’ultimo rapporto Istat (novembre 2023) da i numeri della situazione.

Nel 2022 si sono verificati in Campania 9.821 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 228 persone e il ferimento di altre 14.002. Rispetto al 2021 aumentano gli incidenti (+9,0%), i feriti (+9,1%), in linea con quanto avviene a livello nazionale (rispettivamente +9,2% e +9,2%), mentre l’aumento delle vittime risulta più contenuto (+6,5%) ed inferiore alla media Italia (+9,9%).





Pontecagnano, auto finisce fuori strada e cappotta: donna illesa

La maggior parte degli incidenti stradali avviene tra due o più veicoli (71,8%); la tipologia di incidente più diffusa è lo scontro frontale-laterale (3.076 casi, 51 vittime e 4.603 feriti), seguita dal tamponamento (1.622 casi, 19 decessi e 2.586 persone ferite). La tipologia più pericolosa è lo scontro frontale (4,5 decessi ogni 100 incidenti).

Seguono l’urto con ostacolo accidentale e la fuoriuscita (entrambe con 4,1 decessi ogni 100 incidenti). Gli incidenti a veicoli isolati risultano più rischiosi, con una media di 3,3 morti ogni 100 incidenti, rispetto a quelli che vedono coinvolti più veicoli (2,0 decessi). Per fortuna oggi a Pontecagnano non ci sono state conseguenze mortali.

L’intervento rapido e decisivo dei soccorritori si è rivelato fondamentale: la conducente è stata prontamente liberata dall’auto ribaltata dai Vigili del Fuoco e trasportata con urgenza all’ospedale di Battipaglia per esami medici approfonditi ma sembra che abbia riportato solo ferite lievi.