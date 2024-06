Incidente choc, distrutta una famiglia: morti marito, moglie e cognata. Grave il figlio 19enne

Bilancio pesantissimo per un incidente verificatosi oggi pomeriggio sulla Statale 106 all’altezza di Locri, in località Moschetta, nei pressi del parco archeologico. Sono tre i morti e una quarta persona è rimasta coinvolta. Ancora non si conosce la dinamica. Ma a quanto riporta Rivieraweb.it: “Le vittime, tutte originarie di Brancaleone, viaggiavano a bordo di un’auto che, per cause ancora da accertare, è finita contro un muro a bordo strada. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo a tre dei passeggeri, che sono deceduti sul posto”.

“Il ferito grave, trasportato in elisoccorso all’ospedale, è purtroppo morto durante il tragitto”. Un’altra persona che si trovava a bordo dell’auto è ferita ma non in pericolo di vita. Sul posto i Vigili del Fuoco Fuoco e l’elisoccorso per i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area. La Statale 106 è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.





Locri, terribile incidente stradale: 3 morti e un ferito

La tragedia ha distrutto un’intera famiglia. L’ipotesi è che il guidatore, Antonio Simonetti, di 61 anni, sia stato colpito da un malore improvviso. È lui una delle vittime, insieme alla moglie, Domenica Palamara, 58 anni, e la sorella Santina Palamara, 60 anni, deceduta durante il trasporto all’ospedale di Locri.

Il quarto passeggero, uno dei figli della coppia, di 19 anni, avrebbe riportato fratture e lesioni in più punti del corpo ed è attualmente sotto osservazione al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

A coordinare le indagini dei carabinieri è la Procura di Locri, che ha già disposto il sequestro preventivo del veicolo. Nelle prossime ore si saprà qualcosa in più. Le salme, a quanto si apprende, sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.