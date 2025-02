Un terremoto ha colpito la città di Messina nel pomeriggio di oggi, suscitando preoccupazione tra i residenti. Secondo le prime stime fornite dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la magnitudo del sisma è compresa tra 4.8 e 5.3. La scossa è stata avvertita chiaramente alle 16:19, causando momenti di tensione, ma al momento non si segnalano danni a edifici né feriti tra la popolazione.

Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione per valutare eventuali conseguenze e fornire aggiornamenti alla cittadinanza. Nel frattempo, invitano i residenti alla prudenza, consigliando di seguire le linee guida di sicurezza in caso di nuove scosse o possibili repliche.





Il terremoto ha ricordato alla popolazione la vulnerabilità sismica dell’area, già colpita in passato da eventi di grande intensità. I sismologi continuano a raccogliere dati per definire con maggiore precisione l’epicentro e la profondità del sisma.

Resta alta l’attenzione sulla zona, mentre gli esperti raccomandano di restare informati attraverso i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti sulla situazione. “Molto, molto forte. Messina città”, si legge sui social. La scossa è stata avvertita anche dall’altra parte dell’isola: “A Palermo ha oscillato tutto”, “La mia tavola ha cominciato leggermente a traballare e vivo a Palermo” hanno aggiunto altri residenti del capoluogo siciliano.

“Sentita anche a Catania. È stato ondulatorio e abbastanza percepito nei piani alti” hanno aggiunto altri confermando che il movimento tellurico è stato avvertito distintamente anche in altre città come Enna. Nelle testimonianze di chi ha avvertito la scossa di terremoto di oggi a Messina si parla di lampadari in movimento ma anche di tavole e divani che si sono mossi distintamente.