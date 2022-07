La Superluna del cervo, quando e dove in Italia. Nella giornata del 13 luglio è in arrivo quindi un momento davvero suggestivo, che sicuramente desterà massimo interesse anche in milioni di italiani, pronti ad alzare la testa all’insù per non perdersi questo spettacolo assoluto. Si tratta dell’evento più bello dell’intero 2022 e, per chi non fosse molto esperto in materia, vi spieghiamo maggiormente cosa succederà nelle prossime ore. Un evento che non sarà dimenticato presto.

La Superluna del cervo, quando e dove in Italia. A favorire una visione splendida dell’evento sarà la presenza della Luna piena e della distanza minima dal pianeta Terra. Per quanto concerne il perigeo, cioè il punto dell’orbita della Luna che è maggiormente prossimo alla Terra, è ottenuto poco dopo le 11 del 13 luglio mentre la Luna piena sarà alle ore 20.37. Ma c’è un orario ben preciso in cui tutti noi potremo goderci al massimo questo spettacolo, il più bello dell’anno. Due anni fa c’era anche stata un’altra splendida Superluna.





Superluna del cervo, quando e dove in Italia

Superluna del cervo, quando e dove in Italia. Stando a quanto riferito dal sito Leggo, l’Unione Astrofili Italiani permetterà a tutti di godersi di questo panorama all’interno dei loro osservatori astronomici e saranno possibili anche delle dirette su Internet del Virtuale Telescope Project nonché dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Quest’ultima inizierà alle 21.30 e sarà trasmessa su Youtube e Facebook. Ma andiamo a vedere quando ci sarà la visuale migliore e perché è stato dato questo nome.

La Superluna del cervo sarà possibile vederla nel migliore dei modi intorno alle ore 21.20 di mercoledì 13 luglio. Questa sarà la numero tre dell’anno 2022, ma è considerata la più grande. Sta ormai partendo il conto alla rovescia, infatti per gli esperti e gli appassionati di astronomia si tratterà di un evento davvero pazzesco. Ma anche tante altre persone saranno curiose di assistere a questo spettacolo naturale da parte della Luna. Come promesso, vi raccontiamo adesso l’origine del suo nome.

Si chiama Superluna del cervo perché furono gli Algonchini a definirla in questo modo. Gli Algonchini sono una tribù di nativi dell’America e decisero di assegnarle questo nome perché i cervi hanno il rinnovo dei palchi delle corna proprio a luglio. Non resta adesso che attendere l’evento in sé e non mancheranno sicuramente foto e video sui social.

“Fino a 42 gradi”. Meteo Italia, in arrivo l’ondata di caldo più potente dell’estate. Le previsioni