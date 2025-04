Sabato 26 aprile, nella solenne cornice di Piazza San Pietro, si è celebrata la messa esequiale per Papa Francesco, un evento di straordinaria portata che ha visto una partecipazione imponente del clero e delle autorità di tutto il mondo. Circa cinquemila tra cardinali, vescovi e sacerdoti hanno concelebrato la cerimonia, a testimonianza dell’enorme influenza spirituale e morale del pontefice. A presiedere la celebrazione è stato il cardinale decano Giovanni Battista Re, mentre 220 cardinali erano schierati sul sagrato, in un imponente quadro di devozione e raccoglimento.

A pochi minuti dall’inizio della funzione, si è verificato un cambiamento inaspettato nell’assegnazione dei posti a sedere, si legge su Il Messaggero. Una decisione dell’ultimo istante ha collocato l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sua moglie Melania, proprio in prima fila. Una scelta che ha fatto rapidamente il giro delle cronache internazionali, sottolineando la particolare attenzione rivolta alla delegazione statunitense. Alla destra di Trump ha preso posto il presidente della Finlandia, mentre alla sua sinistra si è accomodato il presidente estone, simbolo della presenza compatta dei rappresentanti europei.

Funerali Papa Francesco, “Cambiato l’ordine dei posti a sedere”

Non lontano da questa insolita configurazione, il Re Felipe di Spagna è stato sistemato accanto al presidente estone, mentre il presidente francese Emmanuel Macron, insieme alla moglie Brigitte, ha trovato posto accanto al capo di Stato finlandese. In prima fila anche il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, collocato qualche posto più distante da Trump, a rimarcare il delicato equilibrio diplomatico che il Vaticano ha cercato di mantenere durante tutta la cerimonia.

L’agenda di Trump, impegnata e precisa come da consuetudine, non ha previsto soste prolungate. Terminata la funzione religiosa, alle 12.50, il presidente e la moglie hanno lasciato rapidamente il Vaticano, diretti all’aeroporto di Fiumicino. Alle 13.30 l’Air Force One è decollato verso Newark, negli Stati Uniti, rispettando una tabella di marcia estremamente serrata. L’arrivo al Trump National Golf Club di Bedminster è stato previsto per le 17.40 ora locale, dove, in una coincidenza particolarmente significativa, Melania Trump ha potuto festeggiare il suo cinquantacinquesimo compleanno.

La cerimonia funebre per Papa Francesco non è stata solo un momento di raccoglimento spirituale, ma anche un crocevia simbolico di relazioni internazionali e di equilibri politici, confermando ancora una volta quanto la figura del Papa sia capace di unire, nella preghiera e nel rispetto, i più diversi rappresentanti della comunità mondiale.