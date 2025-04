È di una donna di 44 anni, di origine marocchina, il corpo senza vita rinvenuto nella mattinata di domenica sul greto del fiume Serio, ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Il cadavere è stato scoperto intorno alle 10, sotto un cavalcavia nei pressi di una strada provinciale in Valle Seriana, in un’area difficilmente accessibile e lontana dall’acqua. Secondo gli inquirenti, il corpo si trovava in quel punto da almeno 48 ore. La donna, sebbene non risiedesse nella Bergamasca, aveva parenti nella zona. Il suo passato, descritto dagli investigatori come “complicato“, rappresenta un elemento su cui si stanno concentrando le indagini.

Nonostante sul corpo non siano stati rilevati segni evidenti di violenza, la Procura ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio volontario. L’autopsia, inizialmente programmata per mercoledì, è stata anticipata a oggi pomeriggio e si svolge nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il pubblico ministero Giulia Angeleri, che coordina l’inchiesta, ha mantenuto il massimo riserbo sul caso: “La situazione è più complicata del previsto, ci siamo presi del tempo per valutare”, ha dichiarato uscendo dall’ospedale.

Al momento del ritrovamento, la donna indossava solo la biancheria intima e una canottiera. Il corpo non si trovava nell’acqua ma disteso sui sassi del greto, un dettaglio che ha portato gli investigatori a prendere in considerazione anche l’ipotesi di un gesto estremo. Tuttavia, alcuni elementi non convincono: se si fosse trattato davvero di suicidio, rimane da chiarire perché la donna si trovasse in quello stato di abbigliamento, e soprattutto in un luogo tanto isolato e poco accessibile.

Sono presenti alcune escoriazioni sul corpo, la cui origine non è stata ancora determinata. Proprio queste lesioni, che non sembrano compatibili con una caduta accidentale, potrebbero fornire nuovi elementi una volta che saranno analizzate con maggiore precisione dai medici legali. Gli investigatori non escludono nessuna pista, e ogni dettaglio viene ora passato al vaglio dai carabinieri di Bergamo.

Restano numerosi gli interrogativi: se la donna si fosse tolta la vita, come spiegare la scelta del luogo? E se, invece, si fosse trattato di un delitto, perché l’eventuale autore avrebbe scelto proprio quella zona per abbandonare il corpo? Mentre la comunità locale attende risposte, l’autopsia di oggi rappresenta un passaggio cruciale per fare luce su un caso che si fa ogni ora più complesso.

