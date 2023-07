Sta già facendo discutere una decisione presa da Silvio Berlusconi, quando ovviamente era in vita. Nel suo testamento è stata trovata una lettera in cui ha voluto esternare le sue volontà. Questa missiva era stata scritta nel gennaio 2022, prima di essere ricoverato all’interno dell’ospedale San Raffaele di Milano. Temendo che la situazione potesse precipitare, aveva voluto mettere tutto nero su bianco. Ma a fare rumore è stata la scelta sull’ultimo figlio Luigi.

A proposito di Silvio Berlusconi e del suo testamento, prima di dirvi cosa mancava nella sua lettera indirizzata ai figli, ecco cosa si è scoperto sulla sua eredità. Parlando di Fininvest, “lascio la disponibile in parti uguali ai miei figli Marina e Pier Silvio. Lascio tutto il resto in parti eguali ai miei 5 figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi”. Nel 2020 sono arrivate le disposizioni a favore del fratello Paolo. Al fratello Paolo è andato un legato di 100 milioni, un altro di pari valore all’ultima compagna Marta Fascina. All’amico Marcello Dell’Utri un legato di 30 milioni.

Leggi anche: “Cari figli miei…”. Berlusconi, col testamento diffusa la lettera che ha scritto prima di morire





Silvio Berlusconi e il suo testamento, fa discutere la lettera ai suoi figli

Come spiegato da Repubblica, Silvio Berlusconi non ha lasciato un singolo testamento ma tre. E nella lettera ai figli era tutto spiegato perfettamente. Entrando nei dettagli, il primo riguarda la divisione egualitaria a Marina e Pier Silvio e poi agli altri figli. Nel secondo c’è la donazione a Paolo Berlusconi e poi quella concernente Fascina e Marcello Dell’Utri. Ma nella missiva non è stato nominato il figlio Luigi, cosa che ha sorpreso tutti.

In questa busta che non era stata sigillata Berlusconi ha quindi inserito la seguente lettera: “Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue. Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà“. Ma non c’è il nome di Luigi Berlusconi, cosa che ha spiazzato tutti. Non sappiamo la motivazione dietro questo gesto e sicuramente se ne riparlerà ancora anche nei prossimi giorni.

Luigi Berlusconi è nato nel 1988 e ha sempre voluto essere lontano dalle attenzioni mediatiche. Sua moglie è Federica Fumagalli e sono genitori di due figli, nati nel 2021 e 2022, che si chiamano rispettivamente Emanuele Silvio e Tommaso Fabio.