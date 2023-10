Allarme in famiglia, scatta la denuncia della scomparsa a “Chi l’Ha visto?”. La notizia corre veloce sul web e sconcerta gli italiani e la comunità di Pescara. A dare l’allarme i genitori dei tre amici, Diego, Nicholas e Riccardo, le cui tracce si sono perse ormai da diverse ore. I tre adolescenti, tutti minori, sarebbero stati avvistati in stazione, in procinto di prendere un treno diretto verso Milano. La nota trasmissione televisiva sta offrendo un supporto nel corso delle ricerche dopo la denuncia della scomparsa.

Genitori denunciano la scomparsa di Diego, Nicholas e Riccardo. I tre amici sono stati avvistati per l’ultima volta in stazione, pronti a prendere il primo treno diretto a Milano. Diego e Nicholas, 13 anni, Riccardo, 15 anni, sono stati immortalati dalla telecamera della stazione di Pescara. I tre amici, stando alle immagini, si trovavano sul binario del treno delle 8.10 diretto a Milano.

A fare scattare l’allarme i genitori del terzetto. I tre amici non avrebbero fatto ritorno a casa da scuola. Vani i tentativi di rintracciarli, posto che i loro cellulari risultavano spenti. Preoccupati, i genitori si sono recati in questura, poi le rispettive madri di Diego, Nicholas e Riccardo sono state intervistate telefonicamente nel corso della puntata di “Chi l’ha visto”.

La trasmissione di Rai 3 ha subito accolto l’appello e mostrato nel corso della puntata le immagini identificative dei tre minori. Ad ascoltare la testimonianza delle genetrici, Federica Sciarelli. Al contempo gli inquirenti hanno iniziato a vagliare ogni pista d’indagine e raccolto quante più testimonianze. I tre amici sarebbero stati riconosciuti sul Frecciarossa per Milano da una donna scesa a Bologna.

Ma non solo. A incrociarli su una metropolitana a Milano anche un’ altra testimone che ha poi raccontato di averli accompagnati fino alla fermata Duomo. Alla donna i tre amici hanno poi raccontato di provenire da Pescara, quindi tutto ha fatto pensare che potesse trattarsi proprio di Diego, Nicholas e Riccardo. Il caso si è poi risolto fortunatamente nel miglior modo. Infatti i tre amici sono stati rintracciati e trovate in buone condizioni. Annullato il tavolo di coordinamento previsto alle 11.30 in prefettura a Pescara.