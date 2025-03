Un grave incidente stradale ha sconvolto il territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa, nel primo pomeriggio di oggi. Intorno alle 14, lungo la statale 194 Ragusana, si è verificato un violento scontro frontale tra un furgone e un pulmino a nove posti, nel quale si trovavano, secondo le prime ricostruzioni, alcuni braccianti agricoli. Il bilancio della tragedia è pesante: tre persone hanno perso la vita e sette sono rimaste ferite, cinque delle quali in condizioni critiche.

Le vittime, di cui non sono ancora state rese note le generalità, risultano essere originarie di Adrano, in provincia di Catania. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente per prestare assistenza ai feriti e per estrarre i corpi dalle lamiere dei mezzi coinvolti.





Siracusa, schianto tra bus e un furgone: 3 morti e 7 feriti

Sul luogo dell’incidente sono accorse immediatamente le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine per gestire l’emergenza e garantire il ripristino della viabilità nel minor tempo possibile. Al momento, il traffico sulla statale 194 è deviato su percorsi alternativi per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. I vigili del fuoco hanno lavorato per liberare i passeggeri intrappolati nei veicoli, mentre l’elisoccorso ha provveduto a trasferire i feriti nei principali ospedali della zona.

Le autorità stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente per comprendere le cause che hanno portato allo scontro frontale. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude l’alta velocità o una possibile distrazione alla guida. Gli inquirenti analizzeranno anche le condizioni della strada e degli automezzi coinvolti per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

Questo ennesimo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strade siciliane, con particolare attenzione alle condizioni della statale 194, già teatro di numerosi incidenti in passato. La comunità locale è scossa e attende risposte sulle responsabilità di questa tragedia.