Un tragico incidente stradale ha causato la morte di Roberto Bertanza, un uomo di 43 anni originario di Offlaga. Il fatto si è verificato domenica 22 dicembre, poco dopo le 20, sull’autostrada A21 in direzione Torino, vicino all’uscita per Manerbio. Dopo che la sua auto, una Lancia Y, è finita contro il guardrail, Bertanza è uscito dall’abitacolo cercando di mettersi in salvo, ma è stato travolto da un altro veicolo in transito e ha perso la vita.

La macchina che ha colpito l’uomo, nonostante il conducente abbia cercato di evitare l’incidente, era guidata da un 54enne, con un 64enne come passeggero. Entrambi sono rimasti illesi, ma profondamente scossi dall’accaduto.

“Se n’è andato”. Mondo dello spettacolo in lutto, addio al parrucchiere dei vip: l’annuncio della figlia





Travolto dopo essere sceso dall’auto: un morto in A21

Nel frattempo, la circolazione in direzione Cremona è stata interrotta e deviata verso l’uscita obbligatoria di Brescia Sud fino a tarda serata, per consentire i rilievi da parte della Polizia Stradale e liberare la carreggiata.

Gli altri due veicoli coinvolti nell’incidente, che hanno avvisato immediatamente il 112, non hanno riportato danni e i loro occupanti sono rimasti illesi. Secondo i testimoni, la Lancia Y coinvolta nell’incidente si trovava in mezzo alla carreggiata senza avere le quattro frecce accese. Tuttavia, gli accertamenti sono ancora in corso. La Polizia Stradale sta conducendo le indagini, mentre la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, come da prassi.

Poco più di due settimane fa, si è verificato un episodio simile sulla Brebemi, dove una giovane donna, Adela Xhaferri, era scesa dalla macchina del fidanzato, anch’essa finita contro un guardrail, e successivamente era stata travolta e uccisa. Il 43enne di Offlaga lascia la compagna Silvia e il figlio Giacomo.