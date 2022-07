Rita Dalla Chiesa interviene sulla condanna dei fratelli Bianchi e le parole del giornalista Piero Sansonetti. A scatenare l’irritazione della conduttrice un tweet. La sentenza per quelli che la sentenza di primo grado ha ritenuto essere colpevoli dell’omicidio di Willy Monteiro era arrivata lunedì. “E’ quello che speravamo in relazione al lavoro svolto, ma sappiamo che il giudizio poi si presta a delle variabili e il fatto aveva un contesto e delle sfumature che potevano dare adito a una diversa valutazione”.



Tuttavia le prove che avevamo prodotto erano, a nostro avviso, assolutamente sufficienti e più che fondate per chiedere quello che abbiamo chiesto”, ha detto all’Adnkronos il pubblico ministero Giovanni Taglialatela al termine della pronuncia della sentenza. “Una sentenza giusta”, il commento di Armando Monteiro, padre della vittima, attraverso i suoi avvocati Vincenzo Galassi e Domenico Marzi. “





Rita Dalla Chiesa, furiosa per le parole di Piero Sansonetti sui fratelli Bianchi



Una sentenza ineccepibile in linea con le conclusioni del pm – hanno detto i due legali – che legge le pagine processuali con un rigore assoluto e anche un riconoscimento di qualità per quanto riguarda l’attività investigativa iniziale delle forze dell’ordine”. “E’ stato un processo mediatico. Va contro tutti i principi logici. Leggeremo le motivazioni e poi faremo appello. Siamo senza parole”, ha detto l’avvocato Massimiliano Pica, difensore dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi. (Leggi anche “Oggi è così”. Veronica Panarello 6 anni dopo l’omicidio del figlio Loris: com’è diventata e cosa fa in carcere)



Parole riprese anche dalla madre dei Bianchi che ha accusato i magistrati. Dopo la condanna era arrivata la decisione di separare i due fratelli. Motivo del tweet di Sansonetti. “Hanno separato i fratelli Bianchi, dopo l’ergastolo. Non si vedranno mai più. Lo stato si comporta con loro con la stessa ferocia con la quale loro si sono comportati con Willy. A me non piace questa cosa. Non trovo che sia civiltà”.

Hanno separato i fratelli Bianchi, dopo l’ergastolo. Non si vedranno mai più. Lo stato si comporta con loro con la stessa ferocia con la quale loro si sono comportati con Willy. A me non piace questa cosa. Non trovo che sia civiltà — PieroSansonetti (@PieroSansonetti) July 6, 2022



Secca la riposta di Rita Dalla Chiesa. “Anche i genitori di Willy non lo rivedranno più”. Ma la Dalla Chiesa non è la sola a pensarla così, “la decisione di separarli dovrà pur avere una ratio, che sarà stata spiegata nel provvedimento che la dispone. Occorre partire da lì e vedere se la motivazione regge alla critica”, scrive un’utente. E ancora: “equiparare la violenza contro Willy alla separazione dei fratelli Bianchi è fuori luogo”.

