“Non mangiateli”. Ritiro immediato per il prodotto: la nota del Ministero della Salute

Rischio Salmonella, il prodotto è stato ritirato dal mercato. L’allarme sulla pagina del Ministero della Salute che raccomanda di non consumare i prodotti e restituirli al punto d’acquisto. Gli effetti della Salmonella possono essere da semplici a molto complessi. Quando l’intestino è colpito dall’infezione, i sintomi di solito esordiscono 12-48 ore dopo l’ingestione dei batteri. Si presentano nausea e dolore addominale crampiforme, subito seguiti da diarrea acquosa, febbre e vomito.



I sintomi da Salmonella si risolvono in 1-4 giorni. In alcuni casi, i sintomi sono più gravi e durano a lungo. Molto tempo dopo la scomparsa dei sintomi, alcuni soggetti continuano a eliminare i batteri nelle feci. Tali individui vengono chiamati portatori. Circa il 10-30% degli adulti sviluppa un’ artrite reattiva settimane o mesi dopo la scomparsa della diarrea.

Rischio Salmonella, tomino ritirato dal mercato



Questo disturbo causa dolore e gonfiore, solitamente nelle anche, nelle ginocchia e nel tendine di Achille (che collega l’osso del tallone al muscolo del polpaccio). Se si sviluppa batteriemia e l’infezione si diffonde possono presentarsi altri sintomi. Per esempio, in caso di infezione a un osso, l’area sovrastante è spesso dolorabile o dolente. In caso di infezione delle valvole cardiache, può sopravvenire respiro affannoso. Se l’aorta è infettata, si prova dolore anche alla schiena e all’addome.



Ad essere ritirato dal mercato ‘Il tomino del boscaiolo‘ del Caseificio Longo ma “l’allerta ha riguardato anche altri prodotti dello stesso lotto venduti con marchio diverso”. I tomini interessati dall’ultimo ritiro sono prodotti dall’azienda Caseificio Longo Srl, nello stabilimento di Rivarolo Canavese (Torino). “E sono venduti in formati da 540 grammi e un chilo, con il numero di lotto 1074 e la data di scadenza 27/04/2023”.



Scrive Skytg 24 come: “Nei giorni scorsi le catene Penny Market, Esselunga, Bennet, Il Gigante, Carrefour, Prix, Coop e Tigros avevano segnalato il richiamo dello stesso lotto di tomini, venduto con i marchi Cuor di Terra, Caseificio Longo, Il Nonno Casaro, Percorsi di Gusto Primia, Fior Fiore Coop e Terre d’Italia”.