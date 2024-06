La premier Giorgia Meloni è intervenuta nuovamente dopo il messaggi inviato nella serata di martedì 18 giugno ai maturandi. Ieri sera la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condiviso un messaggio di auguri e di incoraggiamento: “Cari maturandi, in questa notte così speciale e simbolica per la vostra vita io voglio rivolgere a ciascuno di voi un incoraggiamento. So quanto impegno quanta dedizione quanto coraggio abbiate messo per arrivare fino a qui e so che a volte può essere stato difficile”.

“L’importante non è solo il risultato finale che si raggiunge ma anche il percorso che si intraprende per arrivare a quel risultato”, è stato il messaggio della premier, “la maturità vi insegna a superare gli ostacoli, a credere nelle vostre capacità, a costruire il vostro futuro con determinazione. Vi auguro di affrontare questi giorni con serenità e fiducia. Siete il futuro della nostra Nazione, sono certa che dimostrerete il vostro valore. L’Italia crede in voi e in bocca al lupo”.

Esami maturità 2024, il messaggio della premier Giorgia Meloni

Questa mattina Giorgia Meloni è tornata a parlare con i ragazzi impegnati dell’esame di maturità (clicca qui per leggere tutte le tracce della prima prova scritta) e lo ha fatto con un nuovo video pubblicato sul suo account Instagram, dove ieri sera era apparso il filmato che la premier aveva registrato per la maratona di @skuolanet.

“Cari maturandi, è solo l’inizio di una grande avventura: date il massimo, e ricordate che siete molto più forti di quanto persino voi pensate. In bocca al lupo”, ha detto la premier ai maturandi. Come detto, dopo il video pubblicato ieri – martedì 18 giugno sui social -, questa mattina la premier Giorgia Meloni ha pubblicato su Instagram un nuovo messaggio di auguri per tutti gli studenti che si accingono ad affrontare l’esame di maturità.

Sotto al post di Giorgia Meloni una marea di critiche. “Devi dimetterti ! Vattene ! Stai sfasciando la costituzione”, “Ma cosa auguri donna senza cuore che tu possa sognare ogni notte i cadaveri sei bimbi morti nell’ultima strage del mare, di cristiano non hai nulla”, “Bell’esempio con i tuoi giovani fascisti, denaro pubblico per viziarli per un finto servizio civile, mentre la gente senza lavoro muore di fame ma il reddito era assistenzialismo, eh brava Giorgia hai sistemato tutta la tua famigliola, complimenti, che orgoglio”, scrive qualcuno facendo riferimento alla videoinchiesta di Fanpage che mostra i giovani di FdI inneggiare al fascismo e a Mussolini.