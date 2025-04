Decine di migliaia di fedeli nelle ultime ore hanno affollato la basilica di San Pietro per un ultimo saluto a papa Francesco, alcuni momenti hanno attirato più attenzione di altri. Il flusso silenzioso dei visitatori, accorsi da ogni parte d’Italia e del mondo, ha mostrato un’umanità raccolta, commossa e rispettosa nel rendere omaggio alla salma del pontefice, esposta nella maestosa chiesa vaticana. E proprio da questo momento di intensa spiritualità si è generato un acceso dibattito che, come spesso accade, è nato sui social. In questa folla immensa, inevitabilmente, anche diversi personaggi famosi che, come spesso capita, ‘dettagliano’ un po’ troppo sui social i loro momenti.

Tra coloro che hanno voluto testimoniare la propria presenza nella basilica, una figura ha scatenato una vera e propria bufera mediatica. È stata infatti la showgirl Nathaly Caldonazzo a condividere pubblicamente il momento in cui ha fatto visita a papa Francesco, pubblicando sia delle storie su Instagram che un post contenente una fotografia della salma del pontefice. Accanto all’immagine, ha scritto: “Un saluto da vicino. Ciao Papà Papa Francesco R.i.p”, con l’aggiunta dell’hashtag “#beatigliultimiperchésarannoiprimi”, facendo riferimento a uno dei messaggi evangelici più cari a Bergoglio.

Leggi anche: “Lo porto sempre con me”. Papa Francesco, anche Sophia Loren affranta: il dono da cui non si separa mai





Nathaly Caldonazzo, bufera per la foto di papa Francesco morto

La scelta della Caldonazzo di immortalare e condividere un momento così intimo e solenne ha però suscitato forti reazioni da parte del pubblico. Molti utenti, infatti, hanno criticato l’iniziativa definendola fuori luogo, irrispettosa e strumentale. Tra i commenti più duri si legge: “Sei andata vicino a Lui con il pensiero di fare la foto? Ma vi rendete conto delle vostre azioni? Senza parole. Rispetto zero”, oppure: “Capisco le testate giornalistiche, ma andare a far visita a Papa Francesco, fare una foto e postarla è davvero di una bassezza unica”. Non sono mancati anche rilievi più generici sul costume digitale: “Non capisco il bisogno di fotografare un defunto”.

Finora, l’ex concorrente di reality e volto noto del piccolo schermo non ha replicato alle polemiche, preferendo mantenere il silenzio. Nessun commento è stato pubblicato successivamente alla valanga di reazioni, e il post rimane online, senza modifiche né chiarimenti.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sull’uso dei social media in occasioni delicate e cariche di significato collettivo. L’equilibrio tra memoria personale e spettacolarizzazione pubblica è sempre più sottile, e ciò che accade sul web sembra ormai destinato ad alimentare interrogativi su cosa significhi oggi, davvero, rendere omaggio con rispetto.