La scomparsa di Papa Francesco ha lasciato un vuoto profondo non solo all’interno della Chiesa Cattolica, ma anche nel cuore di molte personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica. Tra queste, si è unita con parole cariche di emozione Sophia Loren, che ha voluto ricordare il Pontefice con un messaggio intimo e personale, affidato all’agenzia Adnkronos. “Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Papa Francesco per il quale ho avuto sempre una profonda stima”, ha dichiarato l’attrice, rendendo omaggio a una figura che ha saputo toccarla nel profondo dell’anima.

Il legame tra la Loren e Papa Francesco si è concretizzato in un momento particolarmente significativo, che l’attrice ha ricordato con viva commozione. Era il 2018 quando, in un’udienza privata in Vaticano, il Pontefice le donò una corona del Santo Rosario. Un dono semplice, ma per lei carico di valore spirituale e simbolico. “Mi regalò una corona del Santo Rosario che porto sempre con me“, ha raccontato. Di quell’incontro, volutamente riservato e privo di documentazione fotografica, l’attrice serba un ricordo vivido e commosso.

Sophia Loren, il regalo di papa Francesco che porta sempre con sé

In quel breve incontro si racchiude un legame più profondo, quello tra la Loren e la sua fede, che l’attrice non ha mai nascosto. “Sono sempre stata credente”, ha voluto ribadire, sottolineando quanto abbia apprezzato in Papa Francesco “la sua profonda umiltà, umanità ma soprattutto la capacità di parlare ed essere vicino alla gente”. Una capacità rara, che il Pontefice ha saputo esercitare con naturalezza e forza, diventando una figura di riferimento anche al di fuori dell’ambito strettamente religioso.

Già in una precedente intervista, rilasciata subito dopo quell’udienza vaticana, Sophia Loren aveva confidato come l’incontro con Papa Francesco avesse rappresentato per lei una spinta a rinnovare la propria Fede. Quel rosario ricevuto in dono è diventato per lei un simbolo concreto di quel rinnovamento interiore e della profondità di quell’incontro. “Ricordo ancora con grande emozione l’incontro con lui”, ha ribadito, lasciando trasparire il peso affettivo che quel momento conserva nella sua memoria.

La morte del Pontefice ha generato reazioni intense e trasversali. Da Vittorio Sgarbi, che ha visto nella coincidenza temporale tra la scomparsa di Francesco e la Pasqua una connessione simbolica con Cristo, fino alle star internazionali come Leonardo DiCaprio e Whoopi Goldberg, che hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di una guida spirituale che ha saputo comunicare con il mondo. Come ha sottolineato anche Sophia Loren, Papa Francesco è stato un uomo capace di parlare al cuore della gente, e oggi, nel dolore della sua assenza, il mondo ne celebra l’eredità umana e spirituale.