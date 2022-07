Supermercati, quali sono ora i 10 più economici d’Italia: ecco dove conviene fare la spesa

Quali sono i supermercati più economici? A stilare una lista ci ha pensato per noi Altroconsumo. Si tratta di un elenco di 10 marche che secondo loro sono i più accessibili a tutti. Naturalmente, per fare la ricerca, quelli di Altroconsumo si sono focalizzati su una città in particolare: in questo caso Brescia. A questo punto ha iniziato a confrontare i prodotti di marca in tutte le sedi dei 10 supermercati e quello che è emerso è una lista che parte dal più costoso a quello più “cheap”.

La storica associazione di consumatori, nella stessa inchiesta, ha stilato anche la classifica della spesa più conveniente ma con i prodotti più economici, ovvero i prezzi più bassi per ogni categoria di prodotto. Come dice proprio la ricerca, si tratta di una “spesa minima in assoluto, cioè fatta scegliendo i prodotti più economici presenti sullo scaffale”. Naturalmente, manco a farlo apposta, le prime otto posizioni della Top Ten sono tutte occupate dalle insegne a discount, “anche se con una certa variabilità di punteggio: questo ci dice che non in tutti i discount si risparmia allo stesso modo”.





Quali sono i supermercati più economici? Ecco la lista completa

C’era da aspettarselo in fondo. Ma quali sono i supermercati più economici? Lo studio è stato fatto tra il 19 aprile e il 28 maggio 2021, recuperando i prezzi dei prodotti presenti a scaffale appartenenti a 125 diverse categorie. “Per i calcoli di queste classifiche – scrive ancora Altroconsumo – abbiamo considerato iper e super presenti in almeno 5 regioni, di cui abbiamo visitato almeno 9 punti vendita.

I discount, invece, sono stati selezionati in base alla loro presenza sull’intero territorio nazionale”. Senza preavvisare i punti vendita, i rilevatori hanno registrato 1,6 milioni di prezzi in 70 città, in un totale di 1.148 negozi tra cui 230 iper, 599 super e 319 discount. 125 le categorie di prodotto considerate: si tratta secondo l’stat di quelle più acquistate secondo l’Istat.

🆕 Ultima analisi #Altroconsumo sui prezzi di 10 prodotti #alimentari:

🛒 oggi li paghiamo in media il 20% in più di un anno fa, ma gli #aumenti nell'ultimo mese si sono praticamente fermati;

🛒 rispetto a prima della guerra in Ucraina #rincari fino al 70%.https://t.co/VY4yFSnCbK — Altroconsumo (@Altroconsumo) June 24, 2022

A questo punto sono stati registrati i prezzi, incluse le promozioni, di tutti i prodotti presenti sugli scaffali. Ma quali sono i supermercati più economici? Ecco la lista in ordine di convenienza: 1) Aldi; 2) Eurospin; 2) Prix Discount; 4) Lidl; 5) In’s Mercato; 5) MD ; 7) Penny Market; 8) D-Più Discount; 9) Esselunga Superstore; 9) Todis; 10) Esselunga.

