Terribile tragedia con vittima un ragazzo di appena 14 anni. Era scomparso nella giornata del 3 gennaio e circa 24 ore dopo è stato purtroppo trovato morto. Si erano perse le sue tracce e i suoi familiari avevano immediatamente lanciato l’allarme alle forze dell’ordine, che avevano iniziato delle ricerche forsennate con l’obiettivo di riportarlo a casa sano e salvo.

Ma l’epilogo è stato invece drammatico, col ragazzo di 14 anni scomparso che è stato ritrovato morto in un canale. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno fatto di tutto per rintracciarlo e alla fine ce l’hanno fatta, ma purtroppo l’adolescente non era più in vita. E l’ipotesi che sta emergendo in queste ore rende ancora più dolorosa tutta l’intera vicenda.

La tremenda scoperta sul ragazzo di 14 anni, scomparso nel nulla mentre si trovava nei pressi delle campagne di Castelfranco Emilia (Modena), è stata fatta il 4 gennaio quando è stato rinvenuto morto. Il cadavere è stato recuperato nella frazione Gaggio, non lontano dal parco di Villa Sorra, proprio nelle vicinanze della sua abitazione. Il 14enne si sarebbe tolto la vita.

La vittima si sarebbe suicidata sparandosi un colpo di pistola. L’arma appartiene al papà del 14enne, che lavora come dipendente civile alla questura di Modena e che ha un regolare porto d’armi. Non si conosce il motivo alla base del gesto estremo, dato che il ragazzo non ha scritto alcun biglietto di addio. Il comune emiliano aveva fatto di tutto, dando il via anche al protocollo per le persone scomparse su indicazione del sindaco Gargano.

Il primo cittadino del paese in provincia di Modena aveva dichiarato prima della scoperta del corpo: “Non ci sono tracce, se non che il telefono è ancora raggiungibile”. Ma il 14enne era già deceduto.