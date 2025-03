Conad ha disposto il richiamo precauzionale di un lotto di würstel di puro suino a proprio marchio, a seguito dell’emersione di una criticità durante i controlli interni di qualità. L’avviso pubblicato dall’azienda segnala la presenza non dichiarata in etichetta di tracce di proteine del latte, un allergene che può rappresentare un serio rischio per le persone allergiche. Lo riporta il sito Il Fatto Alimentare.

Il prodotto coinvolto è confezionato in formato da 100 grammi, con termine minimo di conservazione (TMC) fissato al 28 maggio 2025. Il lotto è stato realizzato dal Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., presso lo stabilimento situato in via Felice Beretta 5, a Medolago (BG), identificato dal marchio IT 368 L CE.





Conad, richiamato un lotto di würstel di puro suino

Pur non rappresentando un pericolo per la popolazione generale, Conad invita tutte le persone allergiche alle proteine del latte a non consumare il prodotto interessato, sottolineando che il consumo potrebbe provocare reazioni avverse.

Coloro che hanno acquistato i würstel appartenenti al lotto in questione possono restituirli presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. Il prodotto sarà sostituito o rimborsato, anche in assenza dello scontrino. L’azienda ribadisce che si tratta di una misura puramente cautelativa, e che i würstel possono essere consumati in sicurezza da chi non è allergico al latte.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al servizio clienti Conad o consultare gli aggiornamenti ufficiali sul sito dell’azienda.