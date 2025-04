La primavera, finora, è stata decisamente avara di soddisfazioni per gli italiani. I mesi iniziali della bella stagione, anziché portare giornate miti e soleggiate, sono stati dominati da un clima capriccioso, tra piogge insistenti, freddo anomalo e, in numerose aree del Paese, eventi meteorologici estremi come violente grandinate. Una situazione che ha messo a dura prova sia il morale dei cittadini sia le attività agricole, ancora una volta costrette a fare i conti con condizioni atmosferiche sfavorevoli.

>>“È il corpo della famosa scrittrice”. Trovata morta così, è choc dopo la terribile scoperta: cosa è successo

Tuttavia, dopo una lunga fase di maltempo e temperature altalenanti, si intravedono finalmente segnali di cambiamento. Secondo le ultime previsioni, lunedì 28 aprile sarà ancora una giornata segnata dall’instabilità: il passaggio di un fronte temporalesco investirà il Centro-Sud e le due Isole Maggiori, portando piogge intense e nuove grandinate, spinte dall’energia potenziale accumulata nell’atmosfera. Sarà un ultimo colpo di coda dell’inverno, prima di una trasformazione che si preannuncia decisa.





Meteo, in arrivo un assaggio di estate

A partire da martedì 29 aprile, infatti, le carte in tavola cambieranno sensibilmente. L’arrivo dell’anticiclone africano segnerà una svolta a livello emisferico, portando stabilità su gran parte del Mediterraneo, sull’Europa Centrale e quindi anche sull’Italia. Il tempo tornerà finalmente a essere più consono alla stagione, con giornate soleggiate e asciutte. Non mancheranno, tuttavia, brevi episodi temporaleschi localizzati sulle Alpi e Prealpi, ma il quadro generale sarà dominato da cieli sereni e da temperature in costante aumento.

Il Ponte del Primo Maggio si preannuncia quindi ideale per chi ha programmato escursioni o gite fuori porta. Grazie alla presenza dell’alta pressione e all’afflusso di masse d’aria di origine sub-tropicale provenienti dal Nord Africa, i valori termici saliranno in modo deciso, raggiungendo i 27-28°C in diverse zone del Paese. Nel Centro-Nord non sono escluse punte vicine ai 30°C, e la prima parte di maggio potrebbe vedere temperature fino a 6-7°C superiori alla media del periodo, tanto che, come sottolineano gli esperti, “sembrerà già di essere a giugno”.

Le previsioni che annunciano questa attesa svolta climatica arrivano dal sito meteogiuliacci.it, curato dal meteorologo Mario Giuliacci. Nato nel 1940, Giuliacci è una delle figure più conosciute della meteorologia italiana, ex ufficiale dell’Aeronautica Militare e da decenni impegnato nella divulgazione scientifica con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti.