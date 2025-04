Una tragica scoperta ha scosso la città il 22 aprile scorso, quando una donna è stata trovata priva di vita all’interno della sua casa galleggiante. Secondo quanto comunicato dalle autorità, citate da diversi quotidiani locali, gli investigatori ritengono che la morte sia avvenuta “in seguito a un atto violento”. La scena, avvolta da un inquietante silenzio, è stata scoperta dal figlio della vittima. Fonti della NDR hanno riferito che la donna sarebbe stata ferita mortalmente da un’arma da fuoco, aprendo la strada a un’inchiesta complessa e delicata.

La vittima, ad Amburgo, è la scrittrice tedesca Alexandra Fröhlich, un nome noto nel panorama letterario nazionale, apprezzata per il suo stile brillante e ironico. Nata 58 anni fa, Fröhlich aveva iniziato la sua carriera come giornalista, dedicandosi principalmente a reportage di costume e società dall’estero. Durante la sua esperienza professionale, aveva fondato una rivista femminile in Ucraina e successivamente era diventata corrispondente per la rivista tedesca Stern, occupandosi delle regioni dell’Est europeo.

Leggi anche: “Non siamo riusciti a salvarla”. Caduta choc in allenamento, muore sciatrice 18enne: troppo gravi le ferite





Tragedia in casa, la famosa trovata morta: “Omicidio”

Nel 2012 aveva pubblicato il suo romanzo d’esordio, “Mia suocera russa e altre catastrofi”, ispirato al suo travagliato matrimonio con un cittadino russo. Il libro, accolto con entusiasmo dal pubblico, le aveva spalancato le porte del successo letterario. La capacità di raccontare con umorismo anche le situazioni più difficili era diventata la cifra stilistica di Alexandra Fröhlich, consacrandola come autrice di best seller nel panorama editoriale tedesco.

Il suo ultimo lavoro, “Dreck am Stecken”, edito da Penguin, aveva ricevuto un’accoglienza positiva sia dalla critica sia dai lettori. Nonostante il successo, Fröhlich aveva scelto di condurre una vita ritirata, lontana dal clamore dei riflettori, stabilendosi in una casa galleggiante situata nell’area naturalistica paludosa dell’Holzhafenufer di Amburgo, in prossimità della confluenza con il fiume Elba.

Proprio in quell’ambiente isolato, dove la natura domina incontrastata e i segni di presenze estranee sono difficili da individuare, la scrittrice è stata trovata morta. Le autorità stanno ora cercando di far luce su una vicenda tanto drammatica quanto misteriosa, mentre il mondo culturale tedesco piange la perdita di una delle sue voci più originali e apprezzate.