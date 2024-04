“Pezzi metallici nei biscotti”. Pericolosissimo, scatta l’allarme: tutti i lotti ritirati 

Oggi il Ministero della Salute ha avvisato di alcuni ritiri dal mercato. L’avviso è indirizzato ai cittadini e riguarda il richiamo di alcuni prodotti, così da garantire la sicurezza dei consumatori. Tre gli alimenti ritirati dal mercato sono stati prodotti dalla ditta “Salumificio F.lli Scapocchin s.r.l.”. Si tratta del “salame nostrano” e del “salame nostrano con aglio”.

In entrambi i casi i pezzi venduti vanno da 600 a 800 grammi, fabbricati presso lo stabilimento a Camposampiero, paese che si trova in provincia di Padova. Poi c’è stato anche un altro ritiro da parte del Ministero della Salute nel fine settimana.

Ministero della Salute ritira biscotti per pericolo schegge





Biscotti Pam Panorama ritirati per rischio di schegge di metallo

Si tratta del richiamo da parte di Pam Panorama di otto diverse tipologie di biscotti a marchio La Sfoglia per la possibile presenza di corpi estranei metallici all’interno. I prodotti interessati dal richiamo, come riporta ilfattoalimentare.it, sono i seguenti: “Mandorlino mix” con i lotti numero 046/24 con il termine minimo di conservazione (TMC) al 21/06/2024, 064/24 con il TMC 07/07/2024, 075/24 con il TMC 21/07/2024, 087/24 con Tmc al 28/07/2024, e 095/24 con il TMC 07/08/24; “Mandorlino al cioccolato” appartenenti ai lotti numero 064/24 con il TMC 07/07/2024, e 078/24 con il TMC 21/07/2024.

“Mandorlino al pistacchio”, con i lotti numero 046/24 con il TMC 21/06/2024, 053/24 con il TMC 21/06/2024, 064/24 con il TMC 07/07/2024, 078/24 con il TMC 21/07/2024, 087/24 con il TMC 28/07/2024, e 095/24 con il TMC 07/08/24; “Mandorlino glassato” con lotto numero 078/24 con il TMC 14/06/2024. E ancora: i “Baciotti al cioccolato”, con i lotti numero 039/24 con il termine minime di conservazione (TMC) al 14/06/2024, 073/24 con il TMC 14/07/2024, e 100/24 con il TMC 14/08/2024; I “Baciotti con pistacchio”, in vassoi da 180 grammi appartenenti ai lotti numero 039/24 con il TMC 14/06/2024, 073/24 con il TMC 14/07/2024, e 100/24 con il TMC 14/08/2024.

Infine, richiamati anche: i biscotti “Amandine” con lotti numero 046/24 con il TMC 21/06/2024, 064/24 con il TMC 07/07/2024, 075/24 con il TMC 21/07/2024, 087/24 con il TMC 28/07/2024, e 095/24 con il TMC 07/08/2024, e i dolci “Rosette ai frutti di bosco” con lotto numero 046/24 con il TMC 21/06/2024. E proprio il Ministero della Salute ha informato i clienti in merito alla mancata conformità degli alimenti in commercio, da qui il ritiro. La misura si è resa necessaria per prevenire eventuali rischi che ricadrebbero sulla salute pubblica.