Lite in famiglia finisce nel sangue. Sconcerto e choc per quello che è successo: una tragedia. La vittima, un operaio edile, è stata uccisa dal suocero. Tra i due uomini era scoppiato un violento diverbio. Dietro la lite ci sarebbero state vecchie ruggine. Ma nessuno poteva immaginare che sarebbe finita così.

Davide Mastromatteo, 39 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. A sparargli è stato il padre di sua moglie. La tragedia si è consumata all’interno di una palazzina, in cui vivevano sia Davide che il suocero. Prima i toni della voce si sono alzati, poi l’esplosione dei colpi. Davide Mastromatteo è rimasto ferito mortalmente.

Orrore in famiglia, Davide ucciso dal suocero al termine di una lite

Choc totale in un paesino in provincia di Foggia, Vico Del Gargano. La notizia si è diffusa rapidamente nella comunità. Qui si conoscono tutti e tutti conoscevano Matteo. In queste ore si respira stupore generale. Tutti descrivono Davide come una persona buona e un grande lavoratore che non dava fastidio a nessuno. La vittima faceva l’operaio edile. Mastromatteo era impegnato anche nel sociale, si dedicava infatti ad attività di volontariato. Casa, famiglia e lavoro. Davide non aveva grilli per la testa.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco del paese: “Conosco entrambe le famiglie – afferma Raffaele Scicio – sono persone rispettabili, integrate nella nostra comunità. Non c’era mai stato alcun problema”. Intanto davanti alla dove viveva Matteo è iniziata una precessione di persone. In tanti si recano sul posto per portare un mazzo di fiori o un pensiero scritto su un figlio. E scoppia anche la rabbia sui social per quanto successo: “Davide non aveva mai fatti male a nessuno”, si legge sui social.

Dopo la lite, sul posto erano arrivati in pochi minuti ambulanza e carabinieri. I soccorritori però non hanno potuto fare niente, il cuore di Davide aveva già messo di battere. Intanto sono partite le indagini, pare che alla lite abbiano assistito altri famigliari. Il racconto dei parenti sarà fondamentale per ricostruire la dinamica esatta dei fatti. Sentito anche il suocero. Non è escluso che già nelle prossime ore possano scattare alcuni provvedimenti da parte della magistratura.