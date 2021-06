Caso Denise Pipitone, a Storie Italiane, la trasmissione di Eleonora Daniele, l’ex pm Maria Angioni, pubblico ministero a Marsala tra il 2004 e il 2005, titolare dell’inchiesta ha lanciato una vera e propria bomba. “Siamo riusciti, io e altre due donne molto colte e intelligenti, ad individuare una persona che pensiamo sia Denise. Ha una figlia. Ho passato tutto all’avvocato Frazzitta e alla Procura. Ho la personale certezza che Denise Pipitone sia viva. Si tratta di una famiglia, non per forza rom, difficilmente controllabile”.



“Non sta con componenti della famiglia allargata ma ci siamo arrivati proseguendo tale pensiero. – Ha proseguito l’ex pm del caso Denise Pipitone – Temo sia per la sua sicurezza fisica che per il suo nucleo familiare perché è probabile che non lo sappia. Temo che non lo sappia la figlia e che non lo sappia il marito. Denise vive in un contesto ‘internazionale’ familiare molto sereno, sono persone che vivono bene”.



Nelle ultime ore è arrivata anche la risposta di Giacomo Frazzitta, legale della mamma di Denise Pipitone. Un breve ma diretto commento all’ANSA. “Invitiamo tutti – giornalisti, magistrati o avvocati – alla massima cautela nel momento in cui si diffondono notizie che possono essere infondate o contenenti elementi non riscontrati o non riscontrabili e che possono costituire un ostacolo al lavoro della Procura di Marsala per fare luce sulla storia”.







In tv, come ormai è diventato normale, è arrivata poi un’altra bomba sul caso Denise Pipitone A lanciarla Milo Infante dallo studio di Ore 14. “L’annuncio della dottoressa Angioni noi lo conoscevamo da mercoledì scorso, quando ci ha inoltrato questi messaggi rivolti al sottoscritto e all’avvocato Frazzitta”. Spiega Milo Infante, che aggiunge: “Abbiamo fatto delle verifiche… non so se possiamo mostrare l’immagine molto suggestiva e che rappresenta una famiglia: madre, padre e bambina piccola”.

Secondo le fonti dell’ex pm Angioni questa sarebbe Denise Pipitone con il marito e la figlia che assomiglierebbe molto alla piccola Denise. Speriamo che sia davvero lei 🙏🏻#Ore14 #DenisePipitone pic.twitter.com/Z2SyybHkDq June 14, 2021



Ancora Infante: “Devo dire che questa bambina ha una somiglianza straordinaria con la piccola Denise. Questa a destra, secondo la fonte, sarebbe Denise e quello il marito”. Successivamente lo stesso conduttore ha spiegato: “Bisogna stare attenti a persone che creano depistaggi. Le verifiche che abbiamo fatto noi non portano a Denise Pipitone ma vi assicuro che la bambina è molto somigliante. Però continuate a mandare le segnalazioni, senza finire nelle mani dei peracottari”.