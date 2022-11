“Addio alla nonna d’Italia”. Volto amato dagli italiani, cade nel camino e muore carbonizzata a casa

Una notizia tristissima per gli appassionati dei social e follower di una delle influencer più anziane d’Italia. È morta carbonizzata nonna Giovanna, Giovanna Capobianco, 91 anni, diventata star su TikTok grazie al nipote. Secondo quanto riportano i quotidiani locali la donna è stata vittima di un terribile incidente domestico.

Nonna Giovanna è caduta dentro il caminetto acceso in salotto nella sua casa a Navacchio, frazione del comune di Cascina, in provincia di Pisa, ed è stata subito avvolta dalle fiamme. Il cadavere carbonizzato dell’anziana donna è stato trovato dalla figlia. La donna è rientrata a casa e quando ha scoperto il cadavere della madre ha immediatamente chiamato il 118.

Nonna Giovanna, morta carbonizzata la star di TikTok

Sul posto è arrivata subito l’equipe medica per un un tentativo di soccorso inutile. Purtroppo per nonna Giovanna non c’era niente da fare e il medico no ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento dell’incidente domestico – avvenuto nella serata di mercoledì 23 novembre – era sola nell’abitazione in via di Visignano.

La figlia è rientrata intorno alle otto di sera e ha fatto la tragica scoperta. Come racconta “Il Tirreno” alla base dell’incidente potrebbe esserci stato un colpo di sonno o un malore.Quindi la perdita di equilibrio dell’anziana che è finita nel caminetto. Il pubblico ministero di turno Aldo Mantovani ha disposto l’autopsia. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Nonna Giovanna era diventata famosa negli ultimi anni grazie al nipote Nicola, con ilquale registrava dei divertenti video. Su TikTok conta 800mila follower, mentre su Instagram 100mila.

“Neanche il Covid aveva fermato la signora Giovanna. Sembrava invincibile e più forte di tutto, era stata una grande lavoratrice, una donna innamorata della vita. E si divertiva come una ragazzina a fare l’influencer sui social”, il commento di un vicino di casa di nonna Giovanna. Tantissimi i messaggi in ricordo della donna, considerata da molti la nonna d’Italia.