Paura a Firenze per un drammatico incidente domestico. Un neonato di appena 15 giorni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer in codice rosso dopo essere stato morso dal cane di famiglia, riportando un grave trauma cranico: è gravissimo.

>>“È morto come Giulia”. Altra tragedia dopo Acerra, bimbo di 11 mesi sbranato dal cane a casa dei nonni. Famiglia sotto choc: cosa è successo

L’episodio si è verificato intorno alle 13:30 in un’abitazione di via Franchetti, dove il piccolo si trovava insieme ai suoi familiari. L’aggressione è avvenuta improvvisamente, gettando la famiglia nel panico. Dopo il morso, i genitori hanno tentato di prestargli le prime cure prima che la madre, in preda all’angoscia, lo portasse di corsa al pronto soccorso.





Firenze, neonato morso alla testa da un cane: è in codice rosso

Anche un giovane di 24 anni è rimasto coinvolto nell’incidente, riportando ferite meno gravi ed essendo trasportato in codice giallo all’ospedale di Careggi. Nel frattempo, la polizia è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto.

L’episodio richiama alla memoria la tragedia di Acerra, in provincia di Napoli, dove una bambina di nove mesi ha perso la vita dopo essere stata sbranata da un pitbull mentre il padre dormiva.

Un altro caso che riaccende il dibattito sulla sicurezza dei bambini in presenza di animali domestici e sulle precauzioni necessarie per evitare simili drammatici incidenti.