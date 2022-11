Paura a Montella per una bomba d’acqua che ha causato allagamenti e danni. Il paese situato in provincia di Avellino è stato colpito in queste ore da violentissime piogge improvvise, che hanno reso il comune un fiume di fango. Le precipitazioni sono iniziate e non si sono fermate dalla mattinata di venerdì 4 novembre ed inevitabilmente si sono registrate problematiche. Subito sono stati messi in allerta i soccorritori, in particolare vigili del fuoco e volontari della protezione civile, che hanno cercato di evitare conseguenze peggiori.

Quasi tutta l’Italia è stata centrata da un’allerta meteo, a causa di perturbazioni che hanno cancellato definitivamente la lunghissima estate. Basti pensare che fino a qualche ora prima di queste piogge potentissime le temperature erano ancora al di sopra della media stagionale. L’allerta meteo gialla nella regione Campania continuerà anche nella giornata del 5 novembre. La speranza è che non ci siano grossi danni e che quelli delle ultime ore siano gli unici. Devastato comunque un evento tanto atteso nel paese irpino.

Montella, bomba d’acqua nel paese irpino: allagamenti e danni

Diversi i video diventati virali sui social, pubblicati dagli abitanti di Montella, che hanno dovuto fare fronte a questa bomba d’acqua inaspettata. Ma anche in provincia di Salerno le cose non vanno certamente meglio. Infatti, nelle zone di Fisciano e Mercato San Severino ci sono stati sottopassi completamente inondati e sulla superstrada Avellino – Salerno si sono verificati 10 chilometri di coda. Problemi anche a Napoli: qui il sindaco ha predisposto la chiusura immediata di cimiteri, giardini e parchi per salvaguardare l’incolumità della popolazione.

Tornando al comune avellinese di Montella, qui sono stati devastati i gazebo degli stand allestiti per la Sagra della Castagna, con la presenza di frigoriferi a spasso per la città trascinati dalla furia dell’acqua. Raccomandazioni da parte dell’amministrazione comunale: “Date le straordinarie condizioni metereologiche in corso, si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti in auto, soprattutto lungo il percorso della Festa della Castagna. La priorità è mettere in sicurezza gli stand senza bloccare il traffico, lasciando libero il passaggio per i mezzi di emergenza e di soccorso”.

Inoltre, una violenta bomba d’acqua si è abbattuta sul frusinate nei pressi di Cassino. Scrive Frosinone Today come “un mare di acqua e fango ha invaso la strada regionale Casilina in territorio di Cervaro nel sud della provincia di Frosinone. Disagi senza fine per gli automobilisti bloccati e per i residenti. Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco di Cassino, la Protezione Civile ed i Carabinieri”.