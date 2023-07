Monica Pioppi, morta sul colpo davanti al compagno. Aveva 52 anni. La tragedia è avvenuta domenica 23 luglio a Vignola, nel Modenese, quando una moto, dopo lo scontro con un’auto, è finita su un marciapiede uccidendola. Per la donna non c’è stato niente da fare. È invece rimasta ferita la ragazza di 17 anni che era con lei, figlia del compagno. Quest’ultimo e un’altra ragazza, invece, sono usciti illesi dall’incidente che ha scioccato una comunità intera.

Anche il motociclista, un 47enne originario di Casalecchio, in provincia di Bologna, è rimasto ferito nello scontro. La dinamica è ancora da definire, ma stando a quanto riporta il sito ModenaToday, che pubblica anche la foto sul luogo dell’incidente, l’ennesima tragedia sulla strada è avvenuta lungo la strada per Spilamberto, all’altezza dell’Emporio Auto Industria accanto al McDonald’s.

Monica, morta sul colpo a 52 anni davanti al compagno

La moto guidata dal 47enne si è scontrata con un’auto, forse durante un sorpasso. Il motociclista è finito sull’asfalto mentre la moto è piombata sul marciapiede, dove in quel momento si trovavano la vittima, il compagno e due ragazze. Sul posto subito il personale del 118 insieme a vigili del fuoco e carabinieri ma per Monica Pioppi era troppo tardi.

Monica Pioppi, 52 anni, viveva a Guiglia, un paese in provincia di Modena poco distante da Vignola. Lavorava all’Ant. “Una tragica fatalità che ci getta nello sconforto”, il commento della sindaca di Vignola Emilia Muratori.

“Esprimo la mia personale vicinanza e quella di tutta la comunità guigliese per le famiglie coinvolte nel tragico incidente di ieri a Vignola – le parole del sindaco di Guiglia, Iacopo Lagazzi – Non ci sono davvero parole, in queste occasioni. Auspico una pronta guarigione per la ragazza coinvolta”.