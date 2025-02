L’industria della moda italiana perde uno dei suoi protagonisti più influenti: Carlo Zaccardi si è spento nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio, all’età di 59 anni. Il suo nome è legato alla creazione e allo sviluppo di Brian&Barry, la celebre catena multi-brand nata nel 1985, che nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento nel settore del lusso.

Carlo Zaccardi, insieme ai fratelli Claudio, Fabrizio e Roberto, ha trasformato Brian&Barry in un colosso della moda, con sedi non solo a Monza, ma anche a Milano e Alba. I loro store non si sono limitati all’abbigliamento, ma hanno abbracciato il mondo delle calzature, della gioielleria, della bellezza e del design, rendendo il brand un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti dello stile e dell’eleganza.

Lutto nella moda, morto a 59 anni Carlo Zaccardi

Uno dei momenti chiave nella carriera di Zaccardi è stato il 2003, anno in cui, insieme ai fratelli, ha portato a termine l’acquisizione di Boggi per 13,2 milioni di euro. Il marchio di moda maschile, nato nel 1939 a Monza per mano di Paolo Boggi, ha conosciuto un’espansione senza precedenti grazie alla gestione della famiglia Zaccardi.

Oggi Boggi vanta 235 negozi in 61 paesi sparsi tra Europa, Asia, Medio Oriente, Russia e Sud America. La sua sede internazionale si trova a Mendrisio, in Svizzera, e continua a rappresentare una delle realtà più solide nel panorama della moda maschile.

La passione imprenditoriale della famiglia Zaccardi affonda le sue radici quasi un secolo fa. Tutto ebbe inizio nel 1924, quando Pietro Zaccardi e sua moglie Maria aprirono una piccola boutique a Monza. Il figlio Ermanno proseguì la tradizione negli anni ‘70, fondando il gruppo Happening. Fu però nel 1985 che la famiglia Zaccardi fece il grande salto, lanciando il primo negozio Brian&Barry, un format innovativo che avrebbe rivoluzionato il settore retail in Italia. Da lì in poi, il nome Zaccardi è diventato sinonimo di qualità e visione imprenditoriale.

La scomparsa di Carlo Zaccardi rappresenta una perdita importante per il mondo della moda e dell’imprenditoria italiana. Con lui se ne va un uomo che ha saputo trasformare una passione di famiglia in un vero impero del fashion retail, con marchi di successo che oggi continuano a essere protagonisti su scala internazionale. Il suo nome resterà legato a un’eredità che ha attraversato generazioni, plasmando il panorama della moda italiana e portando il made in Italy nel mondo.