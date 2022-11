Maltempo Italia, allarme ciclone in arrivo. La Penisola italiana sotto cieli cupi e nuvole cariche di pioggia: dopo l’allerta meteo scattata in quasi tutte le regioni, solo una breve tregua di qualche giorno. Stando a quanto riferito dagli esperti meteo, dopo Poppea sarebbe in arrivo un altro ciclone previsto per questo weekend. Ecco le previsioni.

Ciclone in arrivo, scatta l’allerta meteo soprattutto per quanto riguarda le regioni meridionali e centrali, come il Lazio. La notizia viene riportata su 3BMeteo che informa attraverso un tweet. Nel comunicato si apprende che la nuova perturbazione atlantica dovrebbe aver inizio dal prossimo venerdì e fin dalle prime ore della mattina.

Ciclone in arrivo, scatta l’allerta meteo

Le regioni italiane maggiormente colpite saranno la Sardegna e la Toscana, ma la perturbazione sembra proseguire anche verso sudest. Ciò significa che anche il Sud e Centro Italia dovranno fare i conti con condizioni meteo che potrebbero accompagnare gli italiani anche per i restanti giorni del weekend. Sul sito ANSA si legge: “Piogge torrenziali, venti di burrasca che supereranno i 100 chilometri orari al centro-sud, abbondanti nevicate sulle Alpi, anche sotto i mille metri, violente mareggiate con onde fino a 8 metri”.

E ancora: “Pur interessando l’intera penisola, saranno soprattutto le aree del centro-sud e del nord-est ad essere più colpite. In 9 Regioni si potrebbero registrare forti criticità idrogeologiche come frane, crolli di rocce, colate di fango, allagamenti e vere e proprie alluvioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque fatto scattare l’allerta rossa, la più grave su una scala di quattro livelli, per alcune zone di Abruzzo e Sardegna: il Bacino dell’Alto Sangro e quelli di Montevecchio – Pischilappiu e del Tirso”.

Stando a quanto riferito dagli esperti, un secondo ciclone dopo quello Poppea sarà pronto a impattare sull’Italia. Riporta Repubblica: “Venerdì 25. Al nord: nebbie notturne poi parziale aumento delle nubi. Al centro: peggioramento intenso sulla Sardegna. Al sud: tempo più soleggiato poi in peggioramento serale”, mentre la tendenza: “sabato maltempo diffuso al Centro-Sud e su Emilia Romagna, domenica situazione potenzialmente alluvionale sui settori ionici”.