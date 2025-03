Incidente nel pomeriggio di martedì 18 marzo che ha coinvolto un autobus della linea 37 di Trieste Trasporti, che collega Cattinara a largo Barriera, e sette vetture. È accaduto lungo l’arteria di via Flavia, nel tratto compreso tra piazzale Cagni e via Benussi. Come riporta il quotidiano online Il Piccolo, sono nove le persone rimaste ferite nell’incidente: nessuna di loro, fortunatamente, è in pericolo di vita.

L’autista del bus ha avuto un malore mentre si trovava alla guida del mezzo e si è accasciato al volante. Si tratta di un 59enne, soccorso poi dalle squadre del 118 intervenute sul luogo dell’incidente stradale. L’autista si è sentito male e ha perso il controllo dell’autobus che, uscito dalla carreggiata, ha colpito le vetture incolonnate al semaforo.

A bordo dell’autobus c’erano diversi passeggeri e uno è caduto a terra a seguito del tamponamento. Il 59enne alla guida dell’autobus ha ripreso conoscenza dopo che il mezzo ha colpito le altre auto incolonnate in attesa del semaforo verde, ma era in stato di choc e quindi è stato caricato sull’ambulanza e trasportato all’ospedale di Cattinara per degli accertamenti.

Ferite altre persone che si trovavano a bordo dell’autobus e alcuni degli automobilisti colpiti dal mezzo pesante. In particolare, una persona è rimasta imprigionata a bordo di una vettura ed stata tirata fuori dai vigili del fuoco, intervenuti subito dopo l’incidente stradale. Per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi, il tratto di strada della via Flavia tra Cagni e via Benussi è stato chiuso al traffico.

