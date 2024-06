Incendio, con ogni probabilità di origine dolosa, sulla collina dei Camaldoli, a Napoli nella serata di mercoledì 19 giugno. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni, l’allarme è stato lanciato verso le 19 e nelle vicinanze della collina e nel vicino quartiere Vomero sono ancora visibili tracce di cenere. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è recato sul luogo dell’incendio ed è stato anche attivato il centro coordinamento soccorsi.

“In costante contatto con prefetto e VdF per l’incendio che ha colpito la collina dei Camaldoli. Al momento, grazie al tempestivo intervento, l’incendio non minaccia le zone abitate. Stanotte lasciate squadre a presidio e domani riprenderanno le operazioni aeree di spegnimento”, scrive intanto su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. L’area boschiva che ha preso fuoco ha generato una colonna di fumo che è stata notata in gran parte della provincia di Napoli.

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre, per cercare di bloccare le fiamme ed evitare che di mettere in pericolo le abitazioni. Come riporta il Corriere di Napoli, sul posto sono arrivati la squadra 4/B dei vigili del fuoco del distaccamento Mostra, la Sma Campania e il direttore operazioni Antincendio per il coordinamento dei velivoli antincendio, Gennaro Aliperti, dei vigili del fuoco.

Sul posto c’è stato anche l’intervento dei mezzi aerei, anche se la presenza dei cavi dell’alta tensione hanno creato non pochi problemi ai Canadair e all’elicottero. Circa quattro ore dopo è stato generato un blackout nella zona del vicino quartiere di Fuorigrotta reso necessario dalla necessità di utilizzare i mezzi aerei per contenere le fiamme. Un’ora dopo, attorno alle 20, l’elettricità è stata riallacciata. Il rogo si è infatti sviluppato sotto i 500 metri e far passare i velivoli avrebbe generato un pericolo per i cavi. Le suore del convento di Camaldoli hanno lasciato l’eremo. Il consigliere municipale Rino Nasti a Napoli Today ha detto: “Mai l’incendio aveva così da vicino l’ambito l’Eremo, mai esso si è dimostrato così vulnerabile”.

Il mega incendio dei Camaldoli peggiora di minuto in minuto pic.twitter.com/UGYrMJOSXx — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) June 19, 2024

Tantissimi i messaggi, le foto e i video pubblicati dai cittadini sui social. Nella serata di mercoledì, un altro incendio si è sviluppato in un deposito di materiale edile invece ad Aversa, in provincia di Caserta, in viale Europa, generando una densa nube nera che ha invaso case e strade, rendendo l’aria irrespirabile.