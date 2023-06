La morte di Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì all’ospedale San Raffaele di Milano, ha portato a reazioni da esponenti politici di tutta Italia e dall’estero. Matteo Salvini, segretario della Lega dal dicembre 2013 e componente del centrodestra insieme a Silvio Berlusconi, al momento della scomparsa dell’ex premier si trovava a Lesa, in provincia di Novara, sul lago Maggiore.

Venuto a conoscenza della notizia del decesso di Silvio Berlusconi, il ministro dei Trasporti Matto Salvini ha cancellato gli appuntamenti per la giornata. Al Tg 1 Salvini aveva detto: “L’ho sentito sabato sera dopo la finale Champions League e alle undici di sera stava lavorando per le europee, per Forza Italia, per il governo, per il centrodestra… non si accontentava mai. Mi piace pensare abbia lavorato fino a 20 secondi prima. Ci ha anche detto di finire le opere che ha iniziato lui. Mi ha detto ‘abbiamo ancora tanto da fare, mi raccomando”.

Matteo Salvini taglia la barba per omaggiare Silvio Berlusconi

In queste ore Matteo Salvini ha voluto fare un omaggio a Silvio Berlusconi. In queste ore il ministro è intervenuto più volte in televisione per ricordare l’ex premier e, spesso commosso, ha raccontato come più volte Silvio Berlusconi lo avesse invitato a togliersi la barba. Oggi, sui suoi canali social, il ministro dei Trasporti ha una sua foto allo specchio, mentre si taglia la barba, prima con schiuma in viso, poi con il rasoio in primo piano, sorridente e senza più peli.

Un omaggio a Silvio Berlusconi, l’uni che è riuscito a fargli tagliare la barba. “Era una scommessa tra me e lui – ha scritto Matteo Salvini nel post – accadde quel che accadde e, arrivato a casa sua, mi fece trovare a tavola di fianco al piatto un completo con rasoio, salviette e schiuma da barba. ‘Me lo avevi promesso, adesso finalmente tagliatela quella barba’”.

Matteo Salvini conclude il suo post social scrivendo che “l’unico che in 10 anni sia mai riuscito a farmi tagliare la barba, è stato proprio Silvio! Che comunque la settimana dopo, quando mi vide sbarbato, mi consigliò di farla ricrescere! Unico, nel lavoro e nel sorriso”.”Lasci un grande vuoto Silvio, cercheremo di riempirlo con cose belle”, è la frase finale di Matteo Salvini. Tanti i commenti lasciati dai suoi follower: “La tua emozione è commovente… Sono sicura che dal Paradiso continuerà a fare del bene per tutti e chissà quante barzellette racconterà agli angeli”, “Bravo Matteo, il modo migliore per ricordare un grande Presidente, un uomo straordinario”.