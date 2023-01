Matteo Messina Denaro, Le Iene pronte a sganciare una bomba che potrebbe essere senza precedenti; nella prossima puntata del programma (rimasto orfano di Teo Mammucari per ragioni non meglio precisate), Filippo Roma raccoglierà la testimonianza di Ismaele La Verdera, vicepresidente della Commissione antimafia della Regione Sicilia. La Verdara, tra l’altro ex iena, ha raccontato di aver un testimone che gli avrebbe rivelato episodi incresciosi legati al boss di Cosa Nostra arrestato nelle settimane scorse dopo oltre 30 anni di latitanza.



La Vardara spiega come: “Sto andando a denunciare ai Ros dei carabinieri una storia che quando me l’hanno raccontata, onestamente, non ci potevo credere”. Nel dettaglio, citando il testimone, racconta di un “Matteo Messina Denaro che frequentava salotti importanti della borghesia e che partecipava come se nulla fosse a dei festini”.

Leggi anche: Matteo Messina Denaro, un’altra donna si presenta dai carabinieri: “Ecco chi sono”





Messina Denaro: “Festini con politici, escort e forze dell’ordine”. Trema il Paese



Nessun dubbio sull’integrità delle fonte: “Il testimone è una persona per bene, che fa una vita normale, che aveva paura di parlare – continua La Vardera – perché le cose che poteva raccontare erano molto delicate e parlavano proprio di quella zona d’ombra che avrebbe potuto proteggere il boss latitante”. Un racconto che più va avanti più si fa scabroso.



“Due anni fa, dopo il periodo del Covid ho avuto la possibilità di essere presente ad una festa – ha raccontato il testimone a La Vardera – Prima di entrare veniva fatta una specie di perquisizione e non potevi portare all’interno il telefono. Se sei un uomo delle Forze dell’ordine non vai ad una festa privata per fare sniffare gli amici tuoi. Tu lavori per la legge, tu hai questo ruolo importante. Questa cosa mi fa arrabbiare”.



E ancora racconta di come Messina Denaro fosse presente sotto la sua falsa identità di Andrea Bonafede: “Ho notato che alcuni dei presenti entravano in una stanza, c’era cocaina. Tutte persone di classe. Mangiavano ostriche, ricci di mare, c’era anche il Mont blanc, champagne e vini molto costosi. Fino alla mezzanotte c’erano le cameriere normali, poi, dopo, arrivavano le escort. Ragazze di lusso. Si faceva sesso dopo mezzanotte. Ad uno di questi eventi c’era anche un noto politico, non un politico qualsiasi, un politico importante”.