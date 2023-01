Matteo Messina Denaro arrestato dopo trent’anni trascorsi con una falsa identità prima della cattura da parte dei carabinieri del Ros in una clinica privata di Palermo. Qui in boss – malato e in cura per un cancro al colon – si era recato per effettuare alcune terapie. La cattura del boss mafioso è arrivata a 30 anni esatti dall’arresto di Toto Riina, preso il 15 gennaio 1993.

I Carabinieri del Ros e gli uomini del Gis si sono presentati ieri mattina poco prima delle otto alla clinica Maddalena di Palermo per aspettare un paziente oncologico di nome ‘Andrea Bonafede’. Lo hanno atteso e quando è arrivato, dopo il tampone, lo hanno fermato. “Scusi, lei è Matteo Messina Denaro?” gli hanno chiesto. “Sono io Matteo Messina Denaro” ha detto senza opporre resistenza al momento della cattura da parte dei carabinieri.

Matteo Messina Denaro, chi è il vero Andrea Bonafede

Il boss super latitante dal 1993 era sotto nome falso. Andrea Bonafede, nato a Campobello di Mazara (Trapani) il 23 ottobre del 1963 si legge nella carta di identità del boss mafioso, alias Andrea Bonafede, il nome falso scelto durante la latitanza dal boss mafioso arrestato il 16 gennaio a Palermo, precisamente nella clinica Maddalena.

Matteo Messina Denaro (nel documento trovato in suo possesso Andrea Bonafede) era residente a pochi km dalla sua città natale, Castelvetrano, a Campobello di Mazara in via Marsala 54. Di professione, si legge nella carta di identità, ‘geometra’. Alto 1,78 centimetri, calvo e con gli occhi castani. La carta d’identità è stata emessa l’8 febbraio 2016 e scade il 23 ottobre del 2026. Ma chi è il vero Andrea Bonafede?

La procura di Palermo è riuscita a intercettare il vero Andrea Bonafede, un geometra di 59 anni, nato il 23 ottobre del 1963, e nipote dello storico capomafia Leonardo Bonafede, morto tre anni fa. Il vero Andrea Bonafede, che è già stato in cura presso la clinica Maddalena di Palermo, è stato interrogato dagli inquirenti ma secondo quanto riportano i quotidiani pare si sia avvalso della facoltà di non rispondere . Ora sarà da capire se ci sia stata una eventuale connivenza. L’uomo, infatti, risulta essere anche il proprietario dell’appartamento usato da Matteo Messina Denaro.