Una morta improvvisa quella di Matteo Lorenzato, vittima di un malore improvviso che lo ha ucciso a 28 anni a Padova. La tragedia risale a una settimana fa, lo scorso 22 aprile, ma solo nelle ore scorse la notizia è diventata di dominio pubblico. A quanto si apprende a trovare il corpo di Matteo Lorenzato è stato il padre. Era entrato nella camera del figlio per salutarlo quando si è accorto che non respirava. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi ma l’assenza di ossigeno non ha lasciato scampo al ragazzo.

Trascorso il pomeriggio in osservazione, è dovuto cominciare l’iter per dichiarare la morte cerebrale.

Prima che fosse decretato il decesso, i medici hanno chiesto e ottenuto dalla famiglia l’autorizzazione per l’espianto degli organi, include le cornee, che ora saranno destinati ad altre persone in attesa di trapianto. Venerdì scorso, 29 aprile, si sono tenuti i funerali di Matteo Lorenzato. “Non possiamo rendere la nostra basilica una grande arca per accogliere in un abbraccio Matteo e chi sta vivendo questo dolore” ha spiegato padre Giulio Pagnoni, abate di Santa Giustina.





Matteo Lorenzato, donati gli organi del ragazzo



“La nostra comunità parrocchiale è molto scossa – ha aggiunto il parroco, don Federico Lauretta – . Il papà di Matteo Lorenzato collabora con noi da molti anni per i campi scuola, la mamma per anni è stata educatrice all’asilo parrocchiale, è stata una morte che ci lascia tutti senza parole, un enorme dolore”. Commosso anche l’addio dato sui social network dal fratello: “Fai buon viaggio. Ti voglio bene per sempre”.



La storia di Matteo Lorenzato ricorda quello di Emanuele Provvedi. Allenatore della squadra di pallavolo Montesacro Roma, era morto a 43 anni il 26 arile. La notizia si è immediatamente diffusa in tutto la città. A dare l’annuncio la società sportiva per cui lavorava dal 2007 che si era unita al dolore dei familiari dedicandogli un lungo post su Facebook.



“La Asd Montesacro Roma comunica l’improvvisa e prematura scomparsa di Emanuele Provvedi, allenatore del settore pallavolo. Ci stringiamo tutti attorno al fratello Domenico e alla sua famiglia in questo tragico momento. Per la giornata di oggi sono sospese le attività della pallavolo agonistica mentre per la giornata di domani saranno sospese tutte le attività sportive in tutte le sedi via Pintor, Buenos Aires, PalaFucini e calcio a 5”.

