Tragedia improvvisa in provincia di Milano. Il paese di Lainate è sotto choc per Valeria Murgida, morta per un malore che non le ha dato scampo. Impossibile da credere per i suoi familiari e coloro che le volevano bene. Ha lasciato nella disperazione più totale suo marito Fabio, che dovrà crescere da solo le due figlie piccole che avevano concepito con tanto amore. Una famiglia perfetta, che è stata travolta da questo lutto tremendo che ha cambiato da un momento all’altro la vita del coniuge.

Valeria Murgida è morta per un malore che se l’è portata via per sempre in giovane età. La notizia è stata riportata dai principali siti lombardi, in particolare Milano Today. Dalle prime informazioni emerse sull’accaduto, sembra che la donna abbia accusato un malessere inaspettato. Nemmeno il tempo di comprendere cosa le stesse succedendo che è subito caduta a terra, perdendo i sensi. Non si è purtroppo più risvegliata e le due amatissime figlie hanno dovuto dirle addio.

Leggi anche: “Addio mamma Laura”. La grave malattia scoperta dopo la gravidanza: è morta in pochi giorni





Valeria Murgida morta per un malore: lascia due figlie

Una volta caduta al suolo, Valeria Murgida è morta. Il malore, le cui cause saranno da accertare con esattezza nei prossimi giorni, l’ha strappata via dall’amore della sua famiglia. Nonostante il 118 sia stato contattato con tempestività e i medici giunti sul posto con celerità, il suo cuore non ha ripreso a battere ed è stato constatato il suo prematuro decesso. Vani gli sforzi dell’agenzia regionale emergenza urgenza e degli uomini dell’elisoccorso, che non hanno potuto fare niente per tenerla in vita.

Valeria e suo marito Fabio erano molto noti e apprezzati nel comune di Lainate. Su Facebook sono apparsi numerosi messaggi in memoria della giovane mamma. Donatella ha scritto: “Senza parole, mi mancherai amica meravigliosa. Un abbraccio a tuo marito, alla piccola Emma e a Nicole, splendide creature”, mentre Rocco: “Ciao Valeria, ci sarà una nuova stella che brillerà in cielo”. Poi l’associazione unica genitori Cairoli: “Un abbraccio fortissimo alle tue piccole, dai loro la forza di andare avanti senza di te”.

Soltanto pochi giorni fa era stata la provincia di Treviso ad essere colpita da un grave lutto. Laura Borsato è morta per una terribile malattia ad appena 35 anni. Ha lasciato senza mamma un bimbo piccolissimo, dato alla luce solamente l’anno scorso. Inutile la sua battaglia contro una brutta malattia.