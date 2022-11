Il maltempo si abbatte su Ischia: l’isola è stata colpita da un nubifragio nella notte tra il 25 e il 26 novembre: gravi problemi si sono registrati a Casamicciola che nel 2009 era stata devastata da un’alluvione. All’alba di sabato le piogge intense hanno provocato una frana nella zona del Celario. Un uomo è stato travolto dal fango e salvato dai soccorritori: è cosciente e non presenta particolari ferite, come scrive il Corriere del Mezzogiorno. Attualmente risulta dispersa una famiglia composta da tre persone (marito, moglie e neonato).

Non si hanno notizie di un 25enne che risiedeva in una delle abitazioni che sono state travolte dal fango. In via Celario sono due le abitazioni travolte dal fango. Quasi tutti i residenti della zona sono rimasti bloccati all’interno delle abitazioni e senza la corrente elettrica. Si segnalano numerosi interventi sia delle forze dell’ordine che dei vigili del fuoco: fango nelle strade e abitazioni allagate ai primi piani.

Frana Ischia: si contano 4 dispersi, tra loro un neonato

Il fiume di fango ha travolto diverse auto e le ha trascinate via e insieme agli alberi portati giù dalla frana hanno raggiunto la zona del mare, nell’area del Piazzale dell’Ancora, nello scalo portuale. La colata di fango, generatasi nella parte alta di Casamicciola, ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. Il porto di Casamicciola è impraticabile per il mare agitato e il vento. Dall’alba sono in azione Protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri. Dalle 21 di ieri sera, 25 novembre, e fino a stasera sulla Campania è allerta meteo arancione, scrive il Corriere del Mezzogiorno.

Con un post sui social il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, invita “i concittadini a rimanere nelle abitazioni e a non spostarsi a causa delle avverse condizioni meteo e dei pesanti danni che si sono giù verificati nel comune di Casamicciola Terme. Comunicherò in seguito l’evolversi della situazione. Grazie per la responsabile collaborazione”.

La perturbazione che si sta avvicinando sull’Italia porta forte maltempo su molte regioni. In particolare oggi, sabato 26 novembre, sono attese infatti piogge diffuse e localmente anche intense su gran parte del Centro-Sud, con vento forte e nevicate sull’Appennino Centrale; domenica 27 ancora piogge sparse al Sud e giornata ventosa nelle regioni centrali e meridionali. Al Nord, invece, il tempo si manterrà nel complesso stabile e soleggiato.