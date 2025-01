Il maltempo continua a colpire duramente la Sicilia, dove è in vigore l’allerta rossa. I Vigili del Fuoco hanno effettuato nove interventi nel Catanese per affrontare danni causati dalle piogge torrenziali, tra cui dissesti statici, allagamenti e prosciugamenti. I comuni maggiormente interessati includono Catania, Palagonia e Riposto, mentre a Misterbianco diverse auto sono rimaste impantanate nelle strade invase dall’acqua.

Secondo il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, le operazioni si concentrano su situazioni di emergenza legate a danni idrici e dissesti statici. Tra gli interventi più critici, si segnala il soccorso a un automobilista bloccato nella sua vettura su una strada allagata a Misterbianco. Per precauzione, molti comuni del Catanese, tra cui Catania stessa, hanno disposto la chiusura di scuole, parchi pubblici e cimiteri.





Maltempo nel Catanese, allagamenti e danni: scuole chiuse

A Giardini Naxos, le autorità stanno monitorando con attenzione il fiume Alcantara, che si è notevolmente ingrossato a causa delle precipitazioni. Per ragioni di sicurezza, è stato sgomberato un uomo che si era accampato sull’argine sinistro del corso d’acqua. Inoltre, i tombini in alcune zone sono saltati, aggravando ulteriormente la situazione.

Anche Palermo e i comuni limitrofi, come Corleone e Partinico, sono stati colpiti duramente dal maltempo. Numerosi alberi sono stati abbattuti dal forte vento, causando interruzioni stradali. A Palermo, via Crocefisso, una delle principali arterie che collega la costa al centro storico, è stata chiusa al traffico per consentire la rimozione di detriti e il ripristino della sicurezza.

Allerta meteo rossa nella parte orientale della Sicilia. Moto ondoso in forte intensificazione lungo la costa catanese. pic.twitter.com/pyQYCuRNEl — Local Team (@localteamit) January 17, 2025

Il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con un livello di allerta che varia da rossa ad arancione. Già dalla serata precedente, sono state attivate misure preventive straordinarie, tra cui: chiusura delle scuole e degli spazi pubblici, attivazione dei Centri Operativi Comunali per gestire le emergenze, pre-allertamento dei Centri Coordinamento Soccorsi presso le Prefetture. Questi interventi si sono rivelati fondamentali per limitare i danni e garantire la sicurezza della popolazione. Nonostante gli sforzi delle autorità, il maltempo continua a provocare disagi significativi. Le amministrazioni locali e le squadre di soccorso lavorano incessantemente per mitigare le conseguenze delle piogge torrenziali e per assistere i cittadini. Resta alta l’allerta nelle prossime ore, con il Dipartimento di Protezione Civile che invita alla massima prudenza in tutta l’isola.