Momenti di tensione all’aeroporto Malpensa. Nei giorno scorsi era toccato allo scalo di Catania, dove centinaia di persone sono fuggite a causa di un gravissimo incendio divampato nel piano inferiore dell’aeroporto. Il Terminal A dello scalo siciliano è ancora chiuso per consentire l’avvio delle operazioni di bonifica, in attesa della restituzione delle aree da parte delle autorità competenti.

Come ha comunicato la società di gestione aeroportuale SAC, in accordo con Enac e con il supporto del presidente della Regione, Renato Schifani, è stato attivato un servizio di navette gratuite dallo scalo etneo per Comiso, Palermo e Trapani, secondo le informazioni fornite dai vettori e a riempimento. Tantissimi disagi per i passeggeri che si sono trovati a vivere questo forte disagio.

Aereo Ryanair Malaga-Malpensa senza aria condizionata e in ritardo di 12 ore: malori e attacchi di panico

Questa volta, invece, grandi disagi all’aeroporto a Malpensa, in particolare su un volo Ryanair idi ritorno da Malaga (Spagna). Diverse ore di ritardo, disagi e soprattutto malori. Tutto raccontato in un video diventato virale sui social. La testimonianza riferisce di un’attesa estenuante all’aeroporto di Malaga. Poi, una volta saliti a bordo, i passeggeri hanno trascorso tre ore senza aria condizionata. Fuori c’erano 42 gradi e i portelloni sarebbero stati aperti solo dopo che alcune persone hanno accusato malori e attacchi di panico.

Momenti di grande panico all’interno dell’aereo, con persone che si sono sentite male e hanno avuto dei veri e propri attacchi di panico. A raccontare la disavventura anche il tiktoker e influencer Marco Ferraro (Iconize), noto al gossip italiano per aver inscenato un pestaggio a sfondo omofobo. Poi, incastrato anche da alcuni amici, aveva ammesso di aver inventato tutto.

“Il peggior volo della mia vita”, ha scritto, con tanto di immagini di passeggeri. “Siamo stati tre ore chiusi dentro l’aereo, senza aria condizionata e con 42 gradi fuori, ci hanno fatto scendere dopo che la gente è stata male, qualcuno è svenuto, alcuni hanno avuto attacchi di panico, è arrivata anche l’ambulanza – racconta nel video pubblicato su TikTok – non ho mai visto niente del genere”.