Lutto a Torre Annunziata per la tragica perdita di due giovani, Luigi Gara e Alfonso Aurino, morti in un incidente stradale mentre erano a bordo dei loro scooter. In rispetto al dolore delle loro famiglie e amici, si è deciso di annullare il festival al Borgo Pescatori originariamente previsto per domenica 30 giugno. Per ricordare i due ragazzi è stata organizzata una funzione religiosa che si terrà domenica intorno alle 20 nel Rione Pescatori.

La cerimonia sarà seguita da una fiaccolata commemorativa fino al luogo dell’incidente. Anna Vitiello, Ambasciatrice della Gentilezza, ha sottolineato l’importanza di questo momento di unione e ricordo per la città. L’incidente era avvenuto nella notte del 21 giugno a Torre Annunziata. Lo scontro tra i due scooter era stato già fatale per il 26enne Luigi Gara, morto sul colpo al momento del violento impatto.

Malore in palestra, Antonio muore davanti agli amici: la scoperta dei carabinieri





Torre Annunziata, morti Luigi Gara e Alfonso Aurino

Alfonso Aurino è morto dopo quattro giorni di agonia. Restano ancora ricoverati altri due giovani, un ragazzo e una ragazza, coinvolti nell’incidente stradale. Le condizioni del 18enne erano apparse subito disperate e ha lottato tra la vita e la morte per quattro giorni, quando i medici si sono dovuti arrendere e constatarne il decesso. Mercoledì 26 giugno si sono svolti i funerali del 26enne Luigi Gara.

Dalle palazzine dei Poverelli, dove Luigi abitava con i genitori, il fratello e la sorella, il feretro del giovane ha raggiunto la Basilica della Madonna della Neve per l’ultimo saluto. Centinaia di persone hanno raggiunto la chiesa per dare l’ultimo saluto al 26enne, gli amici hanno affisso anche uno striscione degli Ultras del Savoia con la scritta “In un attimo ci hai lasciato, in ogni stadio sarai ricordato. Ciao Luigi”. Dopo la scomparsa di Alfonso, due striscioni sono apparsi dove purtroppo è avvenuto il terribile incidente stradale.

“Sarai per sempre con noi” si legge sull’ultimo striscione dedicato al diciottenne. Come riporta il sito Il Fatto Vesuviano, Il festival Aret ‘E Vecr Ra Marin, originariamente concepito come un evento per celebrare la vitalità e la solidarietà dei giovani di Torre Annunziata, è stato rinviato al 4 agosto. Questa decisione è stata presa dagli organizzatori, in collaborazione con il Movimento Gentile e la Città Metropolitana di Napoli, in segno di lutto per la scomparsa dei due ragazzi.