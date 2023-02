Queste ore per Lino Banfi sono le più difficili, dopo la morte della moglie. E ora è arrivato un gesto straordinario di Papa Francesco, che forse neanche l’attore si sarebbe aspettato. Quest’ultimo non se l’è sentita ancora di rompere il silenzio, infatti è stata solamente la figlia Rosanna ad avere la forza di avvisare tutti della scomparsa della madre. Infatti, ha pubblicato una bellissima foto della signora Lucia Zagaria da giovane, scrivendo: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.

Tra l’altro Lino Banfi, molto tempo prima della morte della moglie, aveva avuto un incontro proprio con Papa Francesco. E aveva svelato il contenuto della conversazione tra i due: “Gli ho chiesto quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo sempre fatto nella nostra vita”. E andiamo a scoprire insieme cosa ha deciso di fare il Pontefice come gesto di vicinanza al popolare attore.

Lino Banfi e la morte della moglie, ora interviene Papa Francesco

Lino Banfi si è chiuso nel dolore dopo la morte della moglie. Intanto, è stato Papa Francesco a fargli pervenire una lettera bellissima, carica di amore, dedicata proprio all’attore 86enne. La missiva è iniziata così: “Caro fratello, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera di suffragio per la sua anima. La fede in Cristo nostra Speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore”.

Poi Bergoglio ha aggiunto nella sua lettera: “I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una Nazione intera. Raccogli l’eredità di fede e di bontà di tua moglie Lucia, continuando a testimoniare la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuto uniti, la bellezza incomparabile della famiglia. Ti esprimo il mio affetto e invocando la protezione della Santa Vergine di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Lucia. Fraternamente Francesco”, ha concluso il Papa nella missiva a Lino Banfi.

Lucia Zagaria è morta all’età di 85 anni, dopo aver lottato per anni contro una grave malattia, l’Alzheimer. Lei e Lino Banfi sono rimasti uniti in matrimonio per ben 61 anni. Come scritto da Repubblica, ai funerali della donna hanno preso parte circa 200 persone.