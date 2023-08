Terribile incidente sulla Limina, a pochi metri dallo svincolo di Melicucco. Lo scontro è avvenuto tra due auto sulla statale Ionio-Tirreno nel territorio del comune di Melicucco in provincia di Reggio Calabria. Tre morti e tre feriti nello scontro tra un’Alfa Romeo e una Bmw. Tra le vittime, anche una bambina di quattro anni. L’uomo alla guida dell’Alfa Romeo Giulietta è morto sul colpo, in macchina con lui non c’è nessuno.

Sulla Bmw invece viaggiavano cinque persone, una famiglia intera. Tutti residenti San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Si tratta di una giovane coppia davanti, la sorella di lui con sua figlia, dietro. Con la zia e la cuginetta, sui sedili posteriori, viaggiava anche la figlia della coppia.

Leggi anche: “Ucciso a coltellate”. Lite di condominio finisce in tragedia, morto un ragazzo di 35 anni





Incidente Melicucco: 3 morti e 3 feriti gravi. Anche una bambina di 4 anni

Domenico Politi, 39 anni di Cittanova, è la vittima che viaggiava a bordo dell’Alfa Romeo. Morte anche Antonella Teramo 36 anni e una bambina di 4 anni deceduta dopo il ricovero in ospedale. La donna era la sorella dell’uomo alla guida della BMW, mentre non si sa ancora di chi era figlia la bambina deceduta. e la bambina erano originarie di San Calogero nel Vibonese.

In gravissime condizioni Domenico Teramo, 32 anni fratello della donna deceduta, la compagna Valentina Crudo 30 anni e l’altra bambina che viaggia a bordo della Bmw. La bambina è morta prima di arrivare all’ospedale di Polistena, l’altra è stata trasportata a Messina con l’elisoccorso. In condizioni disperate anche la compagna dell’uomo alla guida, Valentina Crudo, 30 anni, data per morta poco dopo lo schianto tra le le auto.

Sul posto sono intervenute alcune ambulanze del Suem 118 e l’elisoccorso che ha trasportato una bambina all’ospedale di Messina. Presenti anche i carabinieri e gli agenti della Polstrada che si sono occupati dei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e per deviare il traffico veicolare su altre strade.