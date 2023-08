Uccide a coltellate il vicino 35enne, uomo arrestato. È accusato di omicidio il 58enne di Santa Margherita Ligure che nella notte tra sabato 19 e domenica 20 agosto al termine di una presunta lite condominiale ha ucciso Alessio Grana. Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Santa Margherita e del nucleo investigativo di Genova.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma erano circa le 22:00 quando, in uno stabile di via Costamezzana alla presenza di altri residenti, Alessio Grana si è presentato con un bastone all’uomo che di lì a poco sarebbe stato il suo carnefice. In base alla prima ricostruzione del fatto, che sarà ovviamente oggetto di ulteriori approfondimenti, il 35enne era presumibilmente in stato di alterazione psicofisica quando è cominciata la lite.

La lite tra l’uomo e il 35enne finisce in tragedia: la ricostruzione

Secondo quanto riportato da Genova Today tutto sarebbe iniziato quando il 35enne Alessio Grana si è presentato alla porta del 58enne armato di bastone. È nato un diverbio, poi degenerato in lite e ad un certo punto l’uomo ha preso un coltello e ha inferto al vicino di casa due colpi al torace. Immediatamente si è reso conto di quello che aveva fatto e ha chiamato i soccorsi.

Purtroppo, però, gli operatori sanitari del 118 non sono riusciti a salvare il 35enne. L’uomo, che ha riportato alcune ferite, è stato prima portato al pronto soccorso di Lavagna e poi arrestato per omicidio. Al magistrato di turno che lo ha interrogato in caserma ha dichiarato che si ricordava soltanto della prima coltellata e non della seconda. Con ogni probabilità è stata proprio quest’ultima quella che ha provocato la morte di Alessio.

L’avvocato difensore dell’uomo, il legale Claudio Zadra, invoca la legittima difesa. Il Giornaled’Italia riporta che l’uomo accusato di omicidio è Sergio Frisinghielli, giardiniere e dj. A ricostruire la dinamica dei fatti sono stati i carabinieri grazie alle testimonianze dei residenti che hanno assistito alla lite. Sul posto è giunta l’automedica Tango 2 della Croce Bianca di Rapallo e della Rossa di Santa Margherita Ligure. Ma per Alessio Grana, conosciuto anche per il suo impegno come volontario della Protezione Civile, non c’è stato purtroppo niente da fare.

