Il noto supermercato discount Lidl ritira popcorn dal mercato. Come riportato da ilfattoalimentare il Ministero della Salute ha reso noto che un produttore ha richiamato alcuni lotti di popcorn salati per microonde a marchio Snack Day di Lidl. Il motivo? È stata rilevata la presenza del pesticida organofosfato cloropirifos. Il prodotto in questione è distribuito in confezioni da 3 ciascuna del peso di 100 grammi. Sono stati resi noti anche i numeri dei lotti che vi diamo più in basso.

Si tratta di popcorn per microonde prodotti per Lidl Italia Srl dall’azienda Liven S.A. In particolare i lotti segnalati sono stati prodotti nello stabilimento di Poligon Industrial, Avinguda de Can Prat, Parcela 2, a Puig-reig, comune spagnolo situato a Barcellona, nella comunità autonoma della Catalogna. Ma, attenzione, sono stati segnalati anche altri prodotti, ovvero semi di lino e mix di semi.

I lotti di popcorn per microonde richiamati dal Ministero

L’azienda responsabile della produzione raccomanda, a scopo precauzionale, di non mangiare il prodotto con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione indicati. I clienti potranno restituirli al punto vendita Lidl dove li hanno acquistati per avere un rimborso. Questi i lotti: lotto 22338 con il termine minimo di conservazione (Tmc) 05/12/2024; lotto 22340 con il Tmc 07/12/2024; lotto 22354 con il Tmc 21/12/2024 e lotto 22356 con il Tmc 23/12/2024.

Sempre il ministero della Salute ha segnalato anche confezioni di semi di lino di diverse marche e mix di semi biologici per la presenza dell’allergene senape non dichiarato. Stiamo parlando in particolare di questi tre prodotti: Semi di lino scuri biologici Pensa Bio in confezioni da 500 grammi con i Tmc 03/09/2024 e 13/10/2024, corrispondenti al lotto di produzione. Poi Semi di lino scuri biologici Purezza Bio in confezioni da 200 grammi con il Tmc 03/09/2024 e infine Mix di semi testati biologici Purezza Bio in confezioni da 200 grammi con il Tmc 29/05/2024.

Semi e mix sono stati prodotti dall’azienda Food For All di Tonello Mario Snc, nello stabilimento via G. Galilei 6/8, a Pescantina, in provincia di Verona. I prodotti, in via cautelativa, non devono essere consumati da persone allergiche alla senape. I prodotti sono invece sicuri per i consumatori non allergici alla senape. Anche in questo caso i clienti possono restituirli al punto vendita d’acquisto per ottenere il rimborso.

