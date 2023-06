Terribile incidente sull’autostrada A4 tra Rho e Milano. Lo schianto si è verificato poco dopo le 12. La dinamica è ancora da ricostruire, ma sembra che siano rimasti coinvolti quattro veicoli: due mezzi autoarticolati e due automobili, una Clio e una Citroen C3. Terribile il bilancio: a perdere la vita sono state due donne, passeggere dell’auto, una di 86 anni e una di 49. A dare conto di quando successo è il quotidiano il Giorno che scrive: “I feriti sono una donna di circa 50 anni, conducente della stessa auto delle vittime”.

“Che è in codice rosso al San Gerardo di Monza con traumi alla testa, al torace, all’addome e al bacino; un uomo di circa 55 anni, anche lui passeggero della stessa auto, in codice giallo all’ospedale di Legnano con traumi alla testa, alla schiena e al bacino; una donna di 37 anni, conducente della seconda auto, in codice giallo al San Carlo con traumi al torace e alla schiena”.





Incidente sulla A4 tra Rho e Milano: due morti e cinque feriti

Nessuna conseguenza, invece, per gli autisti dei mezzi pesanti usciti illesi. Sul posto sono immediatamente intervenuti l’elisoccorso, un’automedica, tre ambulanze, i mezzi dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nei giorni scorsi l’A4 era stata teatro di un altro grave incidente tra gli svincoli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore in direzione Venezia, che ha coinvolto più mezzi.

Nello specifico sei auto ed un mezzo pesante. L’incidente si è verificato verso le 8.45 di martedì 6 giugno, sul posto i vigili del fuoco arrivati da Lonigo e diverse ambulanze del 118. Intervenuta anche la Polstrada e il personale ausiliario di autostrada che hanno deviato il traffico in una sola corsia. Le operazioni di soccorso sono andata avanti per ore.

I vigili del fuoco arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Fiat 500 rovesciata, il passeggero rimasto incastrato tra le lamiere. Pesante il bilancio: cinque feriti. Si tratta solo dell’ultimo incidente in ordine di tempo.